Babyshowers, Gender-Reveal-Partys, Fotoshootings im Kreißsaal: Die totale Inszenierung des Kinderkriegens ist auch in Österreich in der breiten Masse angekommen. Sozialen Medien und werbenden Influencern sei Dank. Was es mit dem Phänomen Babyparty auf sich hat und wieso die Kritik daran immer lauter wird, erklärt STANDARD-Redakteurin Anna Giulia Fink. Sie hat sich die schönen und die problematischen Seiten dieses Trends für uns angesehen. Den Podcast hören Sie hier. Den Bericht zum Phänomen Babyparty sowie einen ganzen Schwerpunkt zum Thema Familie inklusive Reportagen, Interviews und aktueller Statistiken finden Sie am Samstag in der STANDARD-Printausgabe. (red, 6.12.2019)

Eine Babyshower-Party in Österreich. Schon die Deko verrät das Geschlecht des Sprösslings. Foto: www.corn.at Heribert CORN