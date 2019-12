Peter Handke in Stockholm. Der österreichische Autor gibt Autogramme, wegen der Verleihung des Literaturnobelpreises an ihn sind Proteste angekündigt. Foto: Karl Schöndorfer TOPPRESS

Autor Peter Englund, Mitglied der Schwedischen Akademie, die den Literaturnobelpreis vergibt, wird die heurige Zeremonie wegen Peter Handke boykottieren. "Ich werde nicht an der diesjährigen Nobelwoche teilnehmen. Peter Handkes Nobelpreis zu feiern wäre für mich eine grobe Heuchelei. Das ist alles, was ich im Moment zu sagen habe", schreibt Englund in einer Mail an den "Dagens Nyheter".

Der 62-jährige Schriftsteller hatte in den 1990er-Jahren für die schwedische Tageszeitung vom Balkankrieg berichtet. Englund platzierte seine Botschaft wenige Stunden vor der offiziellen Nobelpreis-Pressekonferenz mit Handke in Stockholm.

Olga Tokarczuk will Hälfte des Preisgeldes spenden

Die Pressekonferenz in Stockholm wurde mit der Nobelpreisträgerin 2018, Olga Tokarczuk, eröffnet. Sie wird die Hälfte des Preisgeldes an eine von ihr neu zu gründende Institution spenden, die Übersetzungen, aber auch ökologische Themen fördern soll, sagte sie. Erst ein anderer Preisträger habe bisher so etwas gemacht, wovon sie überrascht war. Dass sie ihren Preis der Demokratie gewidmet hat, sei in Polen sehr gut aufgenommen worden. Die polnische Gesellschaft sei gespalten und Literatur ein Weg, mit Menschen zu kommunizieren, sagte Tokarczuk.

Das solle nicht mit politischem Aktivismus verwechselt werden. Wenn ihre Bücher also politisch im weiteren Sinn verstanden werden – wie und was wir essen oder wie wir uns anziehen –, dann seien sie schon politisch. Viele Menschen hätten ihr nach der Lektüre eines ihrer Bücher erzählt, sie hätten aufgehört, Fleisch zu essen – das sei gut.

Bisher keine Proteste

Tokarczuk ist erst die 15. Frau, die den Literaturnobelpreis bekommt – und sie ist sich sicher, dass sie ihn nicht dafür bekommen hat, eine Frau zu sein, sondern weil sie gute Bücher schreibt. Aber nicht nur hier seien Frauen unterrepräsentiert. Auch in historischen Dokumenten würden Frauen fehlen, sagt Tokarczuk: nicht weil sie nicht mitgemacht hätten, sondern es sei einfach nicht festgehalten worden. Das setze sich bis heute fort.

Peter Handke spricht ab 13.30 Uhr. Von Protesten war in Stockholm bis zum Nachmittag nichts zu vernehmen. (APA, wurm, 6.12.2019)