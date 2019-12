Kurz vor Jahresende hat Youtube seinen Jahresrückblick präsentiert, in dem die meistgesehenen und demnach beliebtesten Videos des Jahres gezeigt werden. In einer Presseaussendung werden auch die Videos präsentiert, die in Österreich besonders populär waren. Hierzulande sahen sich Nutzer am meisten ein Video des Musik- und Comedyyoutubers Julien Bam an. Ebenfalls populär war ein Video des "Falter" zum Ibiza-Skandal, sowie das bekannte Rezo-Video "Die Zerstörung der CDU".

Eine Liste der populärsten Videos in Österreich:

1. MÄRCHEN in ASOZIAL feat. Kelly | Julien Bam

2. Capital Bra X Klaas – Die Gang ist mein Team | Musikvideo | Late Night Berlin | ProSieben

3. Die geheimen Strache-Videos: Warum geht

4. Die Zerstörung der CDU.

5. Christoph Waltz Gives Jimmy Fallon a German Words Quiz

6. INTERVIEW MIT DOME

7. DSDS 2019 | Estefania Wollny mit "Take A Bow" von Rihanna

8. Ecken-Trick lässt Anfield beben | Liverpool – Barcelona 4:0 | Highlights – Champions League 2018/19

9. SEASON 11 FORTNITE EVENT!

10. Wibmer's Law – Fabio Wibmer

Bei Musikvideos konnte vor allem der Rapper Capital Bra zahlreiche Views aus Österreich generieren. Die hierzulande populärsten Musikvideos:

1. CAPITAL BRA – CHERRY LADY (prod. by Jumpa)

2. MERO – WOLKE 10 (Official Video)

3. ENO feat. MERO – Ferrari (Official Video)

4. Sarah Connor – Vincent (Offizielles Musikvideo)

5. SAMRA & CAPITAL BRA – WIEDER LILA (PROD. BY BEATZARRE & DJORKAEFF)

6. CAPITAL BRA, KC REBELL & SUMMER CEM – ROLEX (prod. by Beatzarre & Djorkaeff)

7. MERO – Hobby Hobby (Official Video)

8. Seiler und Speer – Herr Inspektor

9. CAPITAL BRA & SAMRA – TILIDIN PROD. BY BEATZARRE & DJORKAEFF

10. Billie Eilish – bad guy



International populär waren Videos wie die Hochzeit des Youtubers Pewdiepie, ein Comedyvideo des Youtubers SethEverman ("how to create billie eilish’s bad guy") und weitere Inhalte:

(red, 6.12.2019)