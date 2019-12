Andreas Achrainer wird der interimistische Geschäftsführer der neuen Asyl-Bundesbetreuungsagentur. Foto: AMVS

Wien – Innenminister Wolfgang Peschorn hat Andreas Achrainer zum interimistischen Geschäftsführer der neuen Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) bestellt. Die Funktion ist mit maximal 24 Monaten zeitlich beschränkt. Achrainer hat die Aufgabe, die BBU organisatorisch und personell zu entwickeln.

"Es ist jetzt glaube ich wichtig mal alle Playern die im Asylbereich tätig sind an einen Tisch zu bringen und ins Gespräch zu kommen.", sagt Achrainer gegenüber dem STANDARD und meint damit vor allem auch die NGOs. Diese haben zuletzt Kritik an der neuen BBU geäußert und eine Kampagne mit dem Titel "#fairlassen" gestartet, weil sie ein Ende der unabhängigen Rechtsberatung für Asylwerber befürchten. "Eine enge Abstimmung ist mir wirklich ein großes Anliegen. Kritik möchte ich mit denen besprechen die sie geäußert haben und schauen, dass wir gemeinsam eine Lösung für Menschen auf der Flucht finden", so Achrainer.



Achrainer ist Jurist und war Landesgeschäftsführer des Roten Kreuzes in Niederösterreich und Burgenland, danach fusionierte er in Wien das Hartmannspital und das Krankenhaus St. Elisabeth zum heutigen Franziskus-Spital. Derzeit ist Achrainer in der Austrian Medicines Verification System GmbH (AMVS) für die Umsetzung der Arzneimittelrichtlinie in Österreich zuständig.

Mehrere Meilensteine der BBU

Mit dem von der Koalition der ÖVP/FPÖ im Mai 2019 beschlossenen BBU-Gesetz wurde der Innenminister zur Errichtung einer Gesellschaft verpflichtet. Diese wird nun schrittweise ihre Arbeit aufnehmen. Mit Juni 2020 wird die Grundversorgung von Asylwerbern an die BBU übergehen und mit Jänner 2021 dann auch die Aufgaben der Rechtsberatung, der Rückkehrberatung, der Zurverfügungstellung von Menschenrechtsbeobachtern bei Abschiebungen sowie von Dolmetschern im Asylverfahren.



"Die gesetzlich angeordnete Überführung der Aufgaben der Grundversorgung auf die BBU bietet die Chance eines Kassensturzes und eine Neuausrichtung bei der Betreuung der Asylwerber. Ich erwarte mir, dass die Gesellschaft diese Chance im Interesse der Republik Österreich nützt", so Peschorn. Nominiert hat der Innenminister außerdem jene sechs Aufsichtsratsmitglieder, die er in den BBU-Aufsichtsrat entsendet. Bei der Personalauswahl sei durch öffentliche Ausschreibung Transparenz sichergestellt worden, so Peschorn.

Grundversorgung neu

Auf neue Beine gestellt werden soll nun auch die Grundversorgung von Asylwerbern. Das beschlossen der Innenminister und Flüchtlingsreferenten der Bundesländer bei einem Treffen am Freitag. Vor allem die Verwaltung solle dadurch effizienter werden, sagte Wiens Landesrat Peter Hacker (SPÖ) danach in einer Pressekonferenz. Mehrere Rechnungshöfe hatten bereits Kritik an den Abläufen, etwa bei der Abrechnung, geübt.

Weitgehend einig sind sich die Länder auch beim Thema Asyl und Lehre – mit einer Ausnahme. Lediglich Niederösterreichs freiheitlicher Landesrat Gottfried Waldhäusl stemmte sich gegen den bereits im Budgetausschuss des Nationalrats erfolgten Beschluss, dass die Frist zur freiwilligen Ausreise abgelehnter Asylwerber erst nach Abschluss der Lehre bzw. Absolvierung der Lehrabschlussprüfung zu laufen beginnt. (jop, APA, 6.12.2019)