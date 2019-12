Foto: GEPA

Linz Der Vorstand des Fußball-Zweitligisten Blau-Weiß Linz wird bei der anstehenden Mitgliederversammlung geschlossen zurücktreten. Dies gaben die Oberösterreicher am Freitag in einer Stellungnahme bekannt. Diese Entscheidung sei bei einer Vorstandssitzung am Donnerstag gefällt worden. Vorangegangen waren ihr Berichte über große finanzielle Probleme bei Blau-Weiß.

So hat auch die Bundesliga ein Verfahren gegen die in der Tabelle der 2. Liga auf Rang zwölf überwinternden Linzer eingeleitet, da diese die Finanzkennzahlen der Saison 2018/19 nicht wie im Lizenzverfahren vorgesehen genannt hatten. Laut einem Bericht der "Oberösterreichischen Nachrichten" soll Blau-Weiß in der laufenden Saison ein Budgetloch von 900.000 Euro haben.

"Langfristig kein Profibetrieb zu führen"

"Da wir uns nicht in der Lage sehen, persönliche Haftungen für Kredite zu übernehmen, um den fehlenden Finanzbedarf für den Profifußball zu bewältigen, werden wir bei der nächsten Mitgliederversammlung vor Weihnachten zurücktreten, um damit den Weg für neue und finanzkräftige Leitungsorgane frei zu machen", hieß es in der Erklärung des Vorstands. Die Mitgliederversammlung wurde für 18. Dezember einberufen.

Die Verantwortlichen könnten zusichern, dass die Verpflichtungen gegenüber den Mitarbeitern, Spielern und Partnern eingehalten werden und die Löhne pünktlich überwiesen werden. Darüber hinaus hielt das Führungsgremium fest: "Der Vorstand hat mit beträchtlichem persönlichen Aufwand in den letzten Monaten und Jahren alles unternommen, um den Verein auf eine gesunde wirtschaftliche Basis zu stellen, ist sich allerdings auch bewusst, dass mit der aktuellen wirtschaftlichen Struktur langfristig kein Profibetrieb zu führen ist." (APA; 6.12.2019)