20 Jahre nach Release hat ein Spieler einen versteckten Raum bei "The Legend of Zelda: Majora's Mask" gefunden. Foto: Nintendo

20 Jahre nach dem Release von The Legend of Zelda: Majora's Mask hat ein Spieler nun einen geheimen Raum bei dem Action-Adventure für den Nintendo 64 entdeckt. Wie Kotaku berichtet, handelt es sich dabei offenbar um einen Testraum, der versehentlich von den Entwicklern offenbar versehentlich im Code hinterlassen wurde. In dem abgeschnittenen Bereich wurden Puzzles, Schwimm- und Kletterpassagen ausprobiert. Besagte Elemente haben es dann aber nicht ins Spiel geschafft.

SeedBorn

Kein einfacher Zugang

Um den Raum zu betreten, bedarf es einer außergewöhnlichen Choreografie. So muss man als Link in einer bestimmten Reihenfolge durch den Vorhof des Deku-Palastes schleichen, dort einen Rubin einsammeln, die Maske aufsetzen und sich dann wiederum von einem Wächter fangen lassen, der die Spielfigur in den Entwicklerraum manövriert. Weicht man von der Abfolge nur ein bisschen ab, kann es vorkommen, dass das Spiel abstürzt, beziehungsweise man ganz woanders landet.

Nur in japanischem Cartridge

Der Trick des YouTubers kann übrigens nicht nur im Emulator, sondern auch in der Originalausgabe verwendet werden, die vor rund 20 Jahren als Cartridge erschien. Hierbei ist es allerdings so, dass der Entwicklerraum einzig in der japanischen, nicht aber der amerikanischen Version zur Verfügung steht. (red, 6.12.2019)