Der Chef der Notenbank, Robert Holzmann, ist künftig nicht mehr für Personal und Organisation zuständig. Foto: APA/Fohringer

Wien – Der holprige Einstieg von Robert Holzmann (FPÖ) in seine Funktion als Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) materialisiert sich nun in der neuen Geschäftseinteilung der OeNB-Führungsspitze. Am Freitagmittag wurden die Mitarbeiter bei einer Informationsveranstaltung im Kassensaal über das künftig geltende Organigramm der OeNB informiert, das hat DER STANDARD erfahren.

Wichtigste Neuerung: Gouverneur Holzmann verliert die Zuständigkeit für Personal, Organisation und die Compliance; fürs Personal wird künftig Direktoriumsmitglied Thomas Steiner (ÖVP) verantwortlich sein. Die Compliance wandert unter die Ägiden von Vizegouverneur Gottfried Haber (ÖVP). Auch die Finanzbildung wechselt, sie kommt zu Eduard Schock (FPÖ). Argumentiert wird das damit, dass er bisher schon für die "OeNB West" in Innsbruck zuständig war, die sich mit dem Thema beschäftigt.

Internationales kommt zu Holzmann

Was der Gouverneur als Ausgleich vom Ressort Steiner dafür dazubekommt: die Abteilung, die sich um Integrationsangelegenheiten und internationale Finanzorganisationen kümmert ("Inta" genannt) sowie die Zuständigkeit für die Repräsentanz der Notenbank in Brüssel.

Holzmann war wegen des Rauswurfversuchs der Personalchefin der OeNB in die Bredouille geraten, zudem wollte er den Pressesprecher nach Innsbruck versetzen und einen hohen Notenbanker in Pension schicken. All das musste rückgängig gemacht werden und hat für ordentliche, auch parteipolitische Turbulenzen gesorgt.

Geldpolitisches Interesse

Intern wird die neue Machtaufteilung mitsamt den Verlagerungen von wichtigen Bereichen an türkise Parteigänger so erklärt: Ökonom Holzmann sei künftig für die Volkswirtschaft zuständig und die gesamte internationale Schiene samt Geldpolitik. Es passe also alles gut zusammen, argumentiert man in Holzmann-nahen Kreisen. Von interner Entmachtung ist nicht die Rede. Holzmann, der ja Sitz und Stimme im EZB-Rat hat, wurde zuletzt nicht müde, die Geldpolitik der EZB zu kritisieren.

Die neue Geschäftseinteilung muss nun noch vom Generalrat abgesegnet werden, das soll am 10. Dezember geschehen. (Renate Graber, 6.12.2019)