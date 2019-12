FM4-Ente begrüßt die Mannschaft des ORF-Senders im neuen Zuhause auf dem Küniglberg – im wieder einmal trockengelegten Teich. Foto: APA/Vera Bandion

Wien – Eine gewaltige gelbe Gummiente im – wieder einmal trockengelegten – Teich vor dem ORF-Zentrum begrüßte die Mannschaft von FM4 in ihren neuen Studios auf dem Küniglberg. Die Übersiedelung aus dem Funkhaus nach Wien-Hietzing verlief nun doch nicht ganz reibungslos. Donnerstag fiel das Programm – für wenige Minuten – ganz aus.

Gegen Mittag brauchte es am Donnerstag ein Notprogramm für den ORF-Sender. Auf STANDARD-Anfrage erklärt der ORF das so: "Im Zuge von Umstellungsarbeiten im ORF-Zentrum kam es zu einer Signalstörung, daher wurde die FM4 Musik für einige Zeit von einem Backup-Server ausgespielt." Entsprechend hektisch wurde es Donnerstag intern im neuen Zuhause der FM4-Mannschaft auf dem Küniglberg.

"You're at Your New Home, Baby", begrüßen Plakate die Kollegen aus dem Funkhaus. Sie zogen in die einst für den Auslandssender Radio Österreich International genutzten Räume. (red, 6.12.2019)