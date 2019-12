Und hier ist er, der allererste gepushte Etat-Nachrichtenüberblick:

Noch nicht ganz zuhause auf dem Küniglberg, Baby FM4-Totalausfall am Donnerstag nach Umzug auf den ORF-Küniglberg

"You're at Your New Home, Baby": FM4-Ente im trockengelegten Küniglberg-Teich. Foto: APA/Vera Bandion

"Schwerwiegender Ethikverstoß" Presserat verurteilt "Heute"-Journalisten, der sich als Polizist ausgab, um vom Bruder eines Tatverdächtigen Material zu bekommen

Nicht nur ÖVP und Grüne verhandeln über ein Regierungsprogramm auch für die Medien – die Dichands und René Benko reden über ihre Zusammenarbeit bei der "Krone". Die Analyse: Doppelte Koalitionsverhandlungen über Österreichs Medienzukunft

Schauspielerin Lili Epply wird in "Südpol" von Juergen Maurer als Geisel genommen. Sie spricht im STANDARD-Interview über die Wien-Liebe, das Rauchen und ihren Auftritt bei Wanda "In Wien kann man sehr gut Menschen beobachten"

Die TV-Tipps der Etat-Redaktion für Freitagabend Sinnsuche in Sibirien, Von wegen Altes Eisen, Auf einmal war es Liebe

Von Kronehit zum Präsidenten einer großen US-Radiogruppe Österreicher Bernhard Weiss ist neuer President von iHeartMedia New York

Boris Johnson traut sich nicht vor britischen Armin Wolf BBC appelliert an Boris Johnson, sich Interview zu stellen – Twitter-Video geht viral

Pressefreiheit in Europa in Gefahr, kritische Entwicklung auch in Österreich Europa-Journalisten appellieren an EU, Pluralismus zu schützen

