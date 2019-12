Barbara Kappel soll Geld für ihr Mandat geliehen haben. Foto: imago

Berichte über Banknotenbündel in der Sporttasche und im Rucksack von Heinz-Christian Strache haben in der vergangenen Woche den Eindruck erweckt, dass die FPÖ-Spitze ein sehr inniges Verhältnis zu Bargeld hat. Nun wird ein weiterer Fall bekannt, der viele Fragen aufwirft. Denn auch die frühere freiheitliche EU-Abgeordnete Barbara Kappel bevorzugt offenbar Cash.

Heinz-Christian Straches Finanzgebarung wird wieder einmal beanstandet. Foto: APA/Herbert Neubauer

Ende November hatte der "Kurier" enthüllt, dass Kappel von einem Unternehmer 55.000 Euro erhalten und in der Parteizentrale abgeliefert habe. Recherchen führten den STANDARD zu einem bulgarischen Geschäftsmann, der schon öfters mit Kappel zu tun hatte und indirekt auch in einem Streit um den Mineralwasserhersteller Güssinger an der FPÖ anstreifte.

"HC will das Geld"

Er macht, zu den Vorgängen befragt, keinen Hehl daraus, dass Kappel das Geld von ihm erhalten habe, und zwar in Form eines Darlehens, wie Herr S. erklärt. Auch zum Hintergrund der Ausleihung gibt S. Auskunft: Kappel habe ihm gesagt: "HC will das Geld, damit ich wieder ins EU-Parlament komme." Mit HC meint S. Heinz-Christian Strache.

Der Bulgare mit geschäftlichen Aktivitäten in Österreich korrigiert auch die Beträge. Von Strache seien 100.000 Euro verlangt worden, soll ihm Kappel erzählt haben. S. habe die Summe gemeinsam mit drei Kollegen aufgebracht. Die Geldübergaben sollen im November und Dezember des Vorjahrs stattgefunden haben.

Dementi Straches

Der Rechtsanwalt Straches, Johann Pauer, weist die Angaben zurück: "Die Vorwürfe gegen meinen Mandanten werden von Tag zu Tag absurder. Mein Mandant hat zu keinem Zeitpunkt von Frau Kappel Geld gefordert oder erhalten", sagt er. Kappel selbst war nicht zu erreichen. Christian Ragger, Anwalt des FPÖ-Parlamentsklubs, beteuert nach entsprechenden Recherchen: "Bei uns ist nichts eingegangen." Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

Differenzen mit der Zentrale

Im Mai fanden die EU-Wahlen statt. Kappel – von 2014 bis 2019 Abgeordnete im Europaparlament – schaffte es dann nicht mehr auf die Liste. Es wurde spekuliert, dass die frühere Wiener Gemeinderatsabgeordnete in vielen Fragen von der Parteilinie abgewichen sei. Bekannt wurde eine Auseinandersetzung um das gescheiterte EU-US-Handelsabkommen TTIP.

Bargeld in der Sporttasche sorgte erst kürzlich für Aufregung.

Der heutige FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl rüffelte seine Parteifreundin damals öffentlich, weil sie den Pakt nicht vollinhaltlich abgelehnt habe. In der Staatsanwaltschaft Wien, die in der Sache ermittelt, gibt man sich zugeknöpft. Es handle sich um eine Verschlussakte, teilte eine Sprecherin mit. Informell ist zu hören, dass weder Kappel noch S. als Beschuldigte geführt werden. Dem Vernehmen nach wird in der Causa wegen Betrugs ermittelt.

Mandatskauf nicht strafbar

Mandatskauf ist in Österreich schon einmal intensiv diskutiert worden, nachdem der frühere FPÖ-Abgeordnete Thomas Schellenbacher dank einer Millionenzahlung ukrainischer Oligarchen an die Freiheitlichen den Sprung ins Parlament geschafft haben soll. Die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen 2018 ein, weil die Erstellung von Listen durch eine Partei kein Amtsgeschäft sei. (Renate Graber, Andreas Schnauder, 7.12.2019)