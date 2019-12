Foto: ORF / Fremantle / Eduardo Castaldo

SWITCHLIST

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Hans Peter Doskozil Der burgenländische Landeshauptmann und SPÖ-Chef stellt sich den Fragen von Eva Linsinger (Profil) und Hans Bürger (ORF). Bis 12.00, ORF 2

13.30 MINISERIE

Meine geniale Freundin (L’amica geniale, I/USA 2018, Saverio Costanzo) Elena Greco ist über 60, als sie vom Verschwinden ihrer Jugendfreundin Lila Cerullo erfährt. Elena erinnert sich an die gemeinsame Kindheit im Armenviertel Neapels in den 1950er-Jahren und danach. Elena Ferrantes Bestseller wurde in 60 Ländern publiziert und in 42 Sprachen übersetzt. Das Drehbuch stammt von Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci und Saverio Costanzo. Der ORF lässt diese charmante, mit Elisa Del Genio und Ludovica Nasti hinreißend besetzte Miniserie im Nachmittagsprogramm an diesem und den drei weiteren Sonntagen versanden. Bis 15.25, ORF 2

19.52 DOKUMENTATION

Feierabend: Maria Happel Der Glaube hat für die Schauspielerin immer schon eine wichtige Rolle gespielt – bis heute. Aktuell spielt Maria Happel die Titelrolle in einem Doku-Drama über Anna Bertha Königsegg, eine Ordensfrau und fast vergessene Widerstandsfigur aus der Zeit der Nazi-Diktatur. Bis 20.05, ORF 2

20.00 THEMENABEND

Oktoskop: Werkschau Fanni Futterknecht Zu Gast im Studio bei Antonia Rahofer spricht die Künstlerin über ihrer Zugänge und Arbeitsweisen, speziell in Bezug auf die beiden Performance-Videos An Object with a Sharp Beginning und Across the White. Bis 21.30, Okto

20.15 MUSIK

Erlebnis Bühne live: Weihnachtskonzert aus Grafenegg Am Pult des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich steht Stefan Gottfried. Mit Jeremy Joseph (Orgel), Regula Mühlemann, Elisabeth Kulman und dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich. Bis 21.50, ORF 3

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Betteln, Not und Armutsfallen – Tut der Staat genug? Der Wiener Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ), der stellvertretende Grünen-Bundessprecher Stefan Kaineder, Neos-Sozialsprecher Gerald Loacker, Maria Katharina Moser, die Direktorin der Diakonie Österreich, und Franz Marhold, Sozialrechtsexperte an der Wiener Wirtschaftsuni, diskutieren bei Claudia Reiterer. Bis 23.05, ORF 2

22.40 GESPRÄCH

André Hellers Menschenkinder: Arnulf Rainer Anlässlich seines heurigen 90. Geburtstags traf ihn André Heller zum Gespräch, um mit ihm über sein künstlerisches Schaffen und seine intensive Suche nach neuen Wegen der Malerei zu sprechen.

Bis 23.35, ORF 3

23.05 DOKUMENTARFILM

Wiener Zeitgeist – Aufbruch in die 80er Im Jahr 1979 erfuhr die Provinzstadt mit U4, Falco und Hansi Lang einen Schub in Sachen Jugendkultur. Bis 23.50, ORF 2

(Doris Priesching, 8.12.2019)