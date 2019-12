Foto: Universal/ZDF/Giles Keyte

9.50 KINDERSERIE

Casper und Emma sehen sich wieder Die Ferien sind vorbei, und Casper (Elias Søvold Simonsen) wird nun in die Vorschulgruppe seines Kindergartens gehen. Er gehört jetzt zu den "Großen". Ein bisschen Angst hat er schon, er schmuggelt sein Kuscheltier Löwilo in seinen Rucksack. Blöd nur, dass Kuscheltiere bei den Vorschülern nicht erlaubt sind. Zum Glück trifft Casper seine Freundin Emma (Nora Amundsen) wieder. Lieb. Bis 10.05, Kika

11.20 HERZIG

Die kleine Lady (Ö 2012, Gernot Roll)

Die herzerwärmende Geschichte nach dem Klassiker Der kleine Lord von Frances Hodgson erzählt die Geschichte der neunjährigen Emily, die plötzlich von Brooklyn zu ihrer mürrischen Großmutter, der Gräfin von Liebenfels, nach Österreich geholt wird. Mit Philippa Schöne, Christiane Hörbiger. Bis 13.00, ORF 2

16.05 LADYKILLER

Küss mich, Tiger (D 2000, Jan Ruzicka)

Literaturprofessor Hartmut Popp (Uwe Ochsenknecht) ist ein bisserl fertig: Seine Frau Sabine (Barbara Rudnik) betrügt ihn. Vom Nachbarn Robert Merten (Peter Sattmann) hofft er auf Nachhilfe in Sachen Verführungskunst. Lustig. Bis 17.30, 3sat

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Mit: Geruchsbelästigung durch Hanfplantage. / Falsche Krebsdiagnose: Teil der Lunge unnötig entfernt? / Nachgefragt: Kaufoption für Mietwohnungen. Ist dies nun rechtlich möglich? Bis 18.57, ORF 2

20.15 KRIMINALITÄT

Murder Maps – Geheimnisvolle Verbrechen Nicholas Day präsentiert in dieser True-Crime-Doku die "schockierendsten Kriminalfälle" der britischen Geschichte. In Spielszenen werden die Tathergänge rekonstruiert und durch Interviews mit Historikern und Beteiligten und mittels Archivmaterial eingeordnet. Vier Folgen an einem Stück. Bis 23.00, ZDF info

20.15 MORAL

Fontane Effie Briest (D 1974, Rainer Werner Fassbinder) Fassbinders Adaption des Romans Effi Briest von Theodor Fontane. Rückblickend bezeichnete der Regisseur den Film häufig als denjenigen, in dem er seine künstlerischen Ideen am unabhängigsten und vollständigsten umsetzen konnte. Hanna Schygulla brilliert in der Hauptrolle. Bis 22.30, 3sat

20.15 INTRIGEN

Michael Clayton (USA 2007, Tony Gilroy) Michael Clayton (George Clooney) ist das Ass im Ärmel einer Anwaltskanzlei. Nun muss er Kollegen Arthur Edens (Tom Wilkinson) wieder auf Linie bringen, der einen Chemiekonzern brüskiert hat. Konzernjuristin Crowder (Tilda Swinton) macht die Sache nicht einfacher. Porträt eines Strauchelnden. Bis 22.25, Servus TV

20.15 BUBENTANZ

Billy Elliot – I Will Dance (GB 2000. Stephen Daldry) Der kleine Billy (Jamie Bell) mag lieber tanzen als boxen. Klassisches Ballett im englischen Kohlerevier? Unmöglich, findet der Vater. Aber der kleine Billy gibt nicht auf, schafft die Aufnahmeprüfung für eine Londoner Ballettschule. Einer der schönsten Tanzfilme überhaupt. Bis 22.00, ZDF neo

"Nie aufgeben" ist die Devise: Billy will einfach nur tanzen, das wird dem Buben aber nicht gerade leichtgemacht – "Billy Elliot – I Will Dance", 20.15 Uhr, ZDF neo. Foto: Universal/ZDF/Giles Keyte

22.35 DOKUMENTATION

Pompeji – Die Rettung der Zeitzeugen Sie sind von großem archäologischen Wert: die Gipsabgüsse von 86 Todesopfern des Vesuvausbruchs im Jahr 79 nach Christus. Leider sind viele Abgüsse stark verwittert. Mithilfe neuer Methoden wagt sich ein Expertenteam in Pompeji an die Restaurierung der wertvollen historischen Zeugnisse. Bis 23.30, Arte

(Astrid Ebenführer, 7.12.2019)