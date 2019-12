Marco Odermatt holte seinen ersten Sieg im Weltcup und somit auch den ersten Saisonsieg für die Schweiz. Foto: Reuters/ Erich Schlegel-USA TODAY Sports

Beaver Creek/Colorado – Premierensieg im Ski-Weltcup für Marco Odermatt. Der 22-jährige Schweizer gewann den selektiven Super-G auf der "Birds of Prey" in Beaver Creek in 1:10,90 Minuten eine Zehntelsekunde vor dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde und 0,14 vor Matthias Mayer, der vergangene Woche in Lake Louise zugeschlagen hatte. Sölden-Sieger Alexis Pinturault (FRA) verpasste das Podest als Vierter um 23 Hundertstel. Nicht ganz nach Wunsch lief es für Vincent Kriechmayr (0,74) und Hannes Reichelt (0,91) die auf die Plätze sieben bzw neun fuhren. Max Franz (2,06) hatte mit Rückenproblemen zu kämpfen und verpasste einen Platz unter den besten 25.

Mit dem Sieg des Schweizers endete die imposante Serie von fünf Super-G-Siegen für den ÖSV in Beaver Creek en suite. 2018 triumphierte Franz, 2017 stand Kriechmayr ganz oben, 2016 fielen die Rennen aus, 2015 setzte sich Marcel Hirscher durch, 2014 gewann Reichelt, der 2015 in Colorado auch zum Weltmeister in der Disziplin avancierte.

Odermatt ging bei strahlendem Sonnenschein mit Startnummer zwei ins Rennen und hatte Mühe, bei der Schlüsselstelle nach rund 26 Fahrsekunden nicht einzufädeln. Er erwischte aber offensichtlich das richtige Maß zwischen Attacke und Zurückhaltung. An besagter Stelle hatte zuvor der mit Startnummer eins ins Rennen gegangene Franzose Adrien Theaux die Kurve nicht mehr gekratzt. Kilde lag zwischenzeitlich auf Siegkurs, vergab aber seine Chance in Zielnähe, als er bei einem der letzten Tore einige Meter abgetragen wurde.

Odermatt, der für den ersten Schweizer Saisonsieg sorgte, gilt als die größte Schweizer Zukunftsaktie, 2018 hat er bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Davos gleich fünf Goldmedaillen (Abfahrt, Super-G, Riesentorlauf, Kombination, Mannschaft) geholt. Im Weltcup stand er bislang erst zweimal am Podest, 2019 als Dritter beim Riesentorlauf in Kranjska Gora und als Zweiter des RTL beim Saisonfinale in Soldeu. In Lake Louise holte er als Siebenter im Super G sein bis Freitag bestes Ergebnis in dieser Disziplin.

Mayer hat die Führung in der Disziplinenwertung und im Gesamtweltcup verteidigt. Am Samstag geht es in Colorado mit einer Abfahrt weiter. Am Sonntag steht noch ein Riesentorlauf auf dem Programm. (Thomas Hirner, 6.12.2019)