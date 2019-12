Premierensieg im Ski-Weltcup für Ester Ledecká. Foto: AP/Frank Gunn

Lake Louise – Auf dem Snowboard hat sie bereits ordentlich abgeräumt, auf zwei Brettern hat Ester Ledecká nun auch ihren ersten Weltcupsieg in der Tasche. Die 24-jährige Tschechin gewann die wegen großer Neuschneemengen mit Verspätung gestartete und verkürzte Abfahrt am Freitag in Lake Louise in 1:31,87 Minuten vor der Schweizerin Corinne Suter (+0,35) und Stephanie Venier (0,45). Ex-aequo mit der Deutschen Viktoria Rebensburg auf Platz vier landete überraschend Nina Ortlieb (0,66), die damit zweitbeste Österreicherin wurde. Mit Nicole Schmidhofer (0,74) als Siebenter landete noch eine weitere ÖSV-Athletin in den top ten.

Lange schien es, als würde Suter ihren ersten Weltcupsieg feiern können, doch dann kam Ledecká mit Startnummer 26 und setzte sich mit einer exzellenten Darbietung an die Spitze. "Es ist ein großartige Gefühl", sagte sie später.

2018 in Pyeongchang hatte sie Anna Veith um eine Hundertstelsekunde Olympia-Gold im Super-G weggeschnappt, im Weltcup war bislang ein siebenter Platz in der Abfahrt vor zwei Jahren in Lake Louise ihre beste Platzierung. Im Snowboard-Weltcup hat die Pragerin bereits 17 Siege eingefahren, 2015 am Kreischberg und 2017 in der Sierra Nevada jeweils WM-Gold geholt und sich in Pyeongchang zudem auch Olympia-Gold im Parallel-Riesentorlauf der Snowboarder gesichert.

Ein passables Resultat gab es für die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die bei Schneefall und nicht optimaler Sicht nicht das letzte Hemd riskierte. Die Führende im Gesamtweltcup belegte mit 0,96 Sekunden Rückstand Rang zehn. Hinter der im Training dominierenden Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie (1,18) als Elfter reihten sich Tamara Tippler (1,53), Ramona Siebenhofer (1,74) und Mirjam Puchner (1,79) ein.

Am Samstag soll in Kanada eine weitere Abfahrt folgen. Sorgen bereiten allerdings die anhaltenden Schneefälle. Am Sonntag steht noch ein Super-G auf dem Programm. (Thomas Hirner, 6.12.2019)

Weltcup-Abfahrt der Damen am Freitag in Lake Louise:

1. Ester Ledecka (CZE) 1:31,87

2. Corinne Suter (SUI) +0,35

3. Stephanie Venier (AUT) +0,45

4. Viktoria Rebensburg (GER) +0,66

. Nina Ortlieb (AUT) +0,66

6. Sofia Goggia (ITA) +0,69

7. Nicole Schmidhofer (AUT) +0,74

8. Kira Weidle (GER) +0,82

9. Nicol Delago (ITA) +0,94

10. Mikaela Shiffrin (USA) +0,96

11. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) +1,18

12. Tamara Tippler (AUT) +1,53

13. Ramona Siebenhofer (AUT) +1,74

14. Mirjam Puchner (AUT) +1,79

15. Lara Gut-Behrami (SUI) +1,82

Gesamtwertung nach 5 Rennen:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 366

2. Michelle Gisin (SUI) 160

3. Petra Vlhova (SVK) 138

4. Wendy Holdener (SUI) 128

5. Federica Brignone (ITA) 125

Abfahrt Damen (1):

1. Ester Ledecka (CZE) 100

2. Corinne Suter (SUI) 80

3. Stephanie Venier (AUT) 60

4. Viktoria Rebensburg (GER) 50

. Nina Ortlieb (AUT) 50

6. Sofia Goggia (ITA) 40

7. Nicole Schmidhofer (AUT) 36

8. Kira Weidle (GER) 32

9. Nicol Delago (ITA) 29

10. Mikaela Shiffrin (USA) 26