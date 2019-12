Premierensieg im Ski-Weltcup für Ester Ledecká. Foto: AP/Frank Gunn

Lake Louise – Auf dem Snowboard hat sie bereits ordentlich abgeräumt, auf zwei Brettern hat Ester Ledecká nun auch ihren ersten Weltcupsieg in der Tasche. Die 24-jährige Tschechin gewann die wegen großer Neuschneemengen verkürzte Abfahrt am Freitag in Lake Louise in 1:31,87 Minuten vor der Schweizerin Corinne Suter (+0,35) und Stephanie Venier (0,45). Ex-aequo mit der Deutschen Viktoria Rebensburg auf Platz vier landete überraschend Nina Ortlieb (0,66), die damit zweitbeste Österreicherin wurde. Mit Nicole Schmidhofer (0,74) als Siebenter landete noch eine weitere ÖSV-Athletin in den top ten.

Lange schien es, als würde Suter ihren ersten Weltcupsieg feiern können, doch dann kam Ledecká mit Startnummer 26 und setzte sich an die Spitze. 2018 in Pyeongchang hatte sie Anna Veith um eine Hundertstelsekunde Gold im Super-G weggeschnappt, im Weltcup war bislang ein siebenter Platz in der Abfahrt vor zwei Jahren in Lake Louise ihre beste Platzierung. (Thomas Hirner, 6.12.2019)