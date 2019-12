Hinteregger (li) beim Netzen. Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Frankfurt am Main – Martin Hinteregger hat mit seinem Treffer zum 1:2 (65.) und dem Assist für den eingewechselten Sebastian Rode (86.) zum 2:2 maßgeblich am Punktgewinn von Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC beigetragen. Trainer Jürgen Klinsmann muss damit in der deutschen Fußball-Bundesliga weiterhin auf den ersten Sieg mit Hertha warten.

Vor 50.000 Zuschauern und bei strömendem Regen hatten Dodi Lukebakio (30.) und Marko Grujic (63.) das Team aus Berlin zunächst nach vorne gebracht. Doch Hinteregger und Co. verhinderten die vierte Frankfurter Niederlage in Serie. (APA/dpa, 6.12.2019)