Der ORF ändert sein Programm:

Ab 15.25 Uhr ist am Sonntag in ORF 2 die Dokumentation "Universum: Hummeln – Bienen im Pelz" zu sehen. Ab 16.10 Uhr wird "Universum: Libellen – Die Himmelsjäger" über die Bildschirme laufen. "Das Jahr des Igels" wird am Donnerstag um 20.15 Uhr in ORF III ausgestrahlt.