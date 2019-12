Irans Außenminister Zarif bedankte sich via Twitter für die Vermittlung der Schweiz

Der Sino-Amerikaner Xiyue Wang, der 2016 im Iran festgenommen und später wegen Spionage angeklagt wurde, werde bald wieder mit seiner Familie vereint sein, twitterte Irans Außenminister Mohammad Javad Zarif. Foto: APA/AFP/FABRICE COFFRINI

Washington/Teheran – Der Iran und die USA planen nach den Worten des iranischen Außenministers Mohammad Javad Zarif einen Gefangenenaustausch. Der Sino-Amerikaner Xiyue Wang, der 2016 im Iran festgenommen und später wegen Spionage angeklagt wurde, werde bald wieder mit seiner Familie vereint sein, schrieb Zarif auf Twitter. Die US-Regierung werde im Gegenzug dafür den iranischen Professor Massud Soleimani freilassen.

Zarif bedankte sich im Online-Dienst Twitter für die Vermittlung der Schweiz. Kurz darauf erklärte US-Präsident Donald Trump, dass Xiyue Wang freigelassen worden sei.

Xiyue Wang ist US Bürger, studierte in Princeton und forschte 2016 im Iran für seine Dissertation, als er festgenommen wurde. Der Iran warf ihm vor, als Forschung getarnte Spionage zu betreiben, was seine Familie und die Universität bestreiten.

Der Stammzellen-Experte Soleimani wurde im Oktober 2018 am Flughafen von Chicago verhaftet. Die USA beschuldigen ihn, versucht zu haben, biologisches Material in den Iran zu bringen und damit gegen US-Sanktionen gegen die Islamische Republik wegen deren Atomprogramm. (APA, Reuters, 7.12.2019)