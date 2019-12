Apps werden einheitlicher gestaltet und verknüpfende Funktionen sollen den Workflow am Smartphone anwendungsübergreifend verbessern

Das neue Fluent Design verpasst den Office-Apps einen modernen, einheitlichen Look Foto: Microsoft

Die mobilen Microsoft Office-Apps bekommen einen neuen Anstrich – In einem Video präsentiert das Techunternehmen das neue Fluent Design, welches bei der Entwicklerkonferenz Build 2019 zuvor angekündigt wurde. Dieses Design soll, laut Microsoft-Manager Jon Friedman, nicht nur die Optik, sondern auch die Funktionsweise der Office-Programme für Smartphones grundlegend verändern. Auch Planner, Teams und Yammer sollen ein Redesign bekommen.

Windows 10 Look und Fluent Design

Das Video bietet einen Einblick in die visuelle Gestaltung der Programme. Office-Apps wie Outlook, Onedrive, Excel, Word und Powerpoint erscheinen angepasst an moderne Designtrends und dem Windows 10 Look.

Microsoft Office 365

Das Redesign fokussiere sich dabei nicht nur auf das Aussehen – mit dem Stichwort "Mikroproduktivität" stellt Friedman zudem Eigenschaften des Fluent Designs vor, die vor allem die Barrieren zwischen den einzelnen Programmen aufbrechen sollen, um den Workflow am Smartphone zu verbessern.

Neue Scan- und Vorlesefunktionen

Laut Friedmann seien die meisten Aufgaben, die Nutzer auf dem Smartphone erledigen sogenannte "Mikro-Tasks", also Handlungen, die nur 20-30 Sekunden beanspruchen. Mit dem Fluid Design wolle man Usern ermöglichen, diese Sekunden "so effektiv wie möglich" zu nutzen.

Microsoft präsentiert dafür Funktionen wie das Scannen von Dokumenten mithilfe der Smartphone-Kamera direkt in Office und Onedrive, sowie eine Vorlesefunktion für Emails. Das Design der Office-Apps wurde vereinheitlicht, um den Wechsel zwischen den jeweiligen Programmen flüssiger zu gestalten. Zudem seien zukünftige Designupdates systemübergreifend. (hsu, 07.12.2019)