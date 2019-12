Benzema setzte den Schlusspunkt zum 2:0. Foto: REUTERS/Javier Barbancho

Madrid – Real hat in der spanischen Fußball-Liga im Zweikampf mit dem FC Barcelona um die Tabellenspitze keine Schwächen gezeigt. Die Madrilenen siegten am Samstagnachmittag gegen Espanyol Barcelona mit 2:0 (1:0) und setzten sich zumindest vorerst auf Platz eins der Tabelle. Raphael Varane (37.) brachte die Hausherren im Bernabeu-Stadion verdientermaßen voran, ehe Karim Benzema (79.) im Finish nachlegte.

Benzema vor Messi

Für Benzema war es das elfte Tor in seinem 14. Liga-Einsatz dieser Saison. Damit liegt der Franzose in der Torschützenliste noch vor Barcelonas Lionel Messi (9 Tore). Reals Ferland Mendy sah danach noch Gelb-Rot (83.). Barcelona war erst am Samstagabend zu Hause gegen Mallorca im Einsatz. Die Katalanen können aber mit einem Sieg durch das bessere Torverhältnis den ersten Tabellenplatz zurückerobern.

Real spielte in grünen Trikots statt wie in Heimspielen üblich in weißen. Damit wollten die Königlichen ihre Unterstützung für die Weltklimakonferenz kundtun, die derzeit in Spaniens Hauptstadt stattfindet. (APA, 7.12.2019)