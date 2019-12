In dieser Galerie: 2 Bilder Beat Feuz erledigte das Wesentliche seines Arbeitstages in 1:12,98 Minuten und damit so flott wie kein anderer seiner Kollegen. Foto: Reuters/Erich Schlegel-USA TODAY Sports Zweite Podestplatzierung für Vincent Kriechmayr in dieser Saison. Foto: Reuters/Michael Madrid-USA TODAY Sports

Beaver Creek – Beat Feuz hat am Samstag seinen 12. Weltcupsieg fixiert. Der Schweizer gewann die verkürzte Abfahrt in Beaver Creek in 1:12,98 mit 0,41 Sekunden Vorsprung auf Vincent Kriechmayr und Johan Clarey, die ex aequo auf Platz zwei fuhren. Hannes Reichelt verpasste um nur zwei Hundertstel das Podest, der Norweger Adrian Smiseth Sejersted reihte sich eine weitere Hundertstel zurück auf Rang fünf ein.

Völlig verpatzt hat Matthias Mayer (1,48) seinen Lauf. Der mit Startnummer eins ins Rennen gegangene Kärntner lag nach 45 gestarteten Athleten nur auf Rang 28. Am Vortag hat er im Super G Platz drei geholt. Drittbester ÖSV-Läufer ist Christian Walder (0,96) als 13.

"Es ist eine gute Fahrt gewesen, aber nicht fehlerfrei. Im Mittelteil habe ich Fehler gemacht, der Rest war gut", sagte Kriechmayr. (APA, red, 7.12.2019)