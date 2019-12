Ancelotti-Elf kam in Udine nicht über ein Remis hinaus – Am Dienstag gegen Genk in der Champions League

Foto: AP/Gabriele Menis

Udine – Für den italienischen Fußball-Spitzenclub Napoli wird die Situation nicht einfacher. Die Mannschaft von Carlo Ancelotti spielte am Samstag in der Meisterschaft bei Udinese nur 1:1 – es war in allen Wettbewerben bereits das neunte Spiel ohne Sieg in Folge. Das wird den Druck auf den Trainer-Altstar weiter erhöhen.

Sieben der dieser neun Spiele konnten in der Meisterschaft nicht gewonnen werden, zwei in der Champions League. Beim Tabellen-14. dominierte Napoli zwar über weite Strecken, schaffte es wieder aber nicht, mehr Tore zu erzielen als der Gegner. In der Serie-A-Tabelle sind die Süditaliener mittlerweile auf den siebenten Platz abgerutscht.

In der Champions League steht die Mannschaft von Ancelotti allerdings vor einem Erfolg. In der Salzburg-Gruppe D reicht am Dienstag im Heimspiel gegen KRC Genk bereits ein Remis zum Erreichen des Achtelfinales. (APA, 7.12.2019)