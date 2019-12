Nicole Schmidhofer musste länger zittern, zumal ihre Fahrt bei nicht idealen Sichtbedingungen im oberen Streckenabschnitt nicht perfekt war. Foto: AP/Frank Gunn

Lake Louise – Nicole Schmidhofer hat sich nach Platz sieben am Freitag eindrucksvoll zurückgemeldet und sich den Sieg in der zweiten Abfahrt von Lake Louise geholt. Die Gewinnerin des Abfahrtsweltcups 2018/19 und Doublegewinnerin in Lake Louise 2018 fixierte in 1:49,92 Minuten ihren vierten Weltcupsieg und den ersten für die ÖSV-Damen in der Saison.

Hinter der 30-jährigen Steirerin landete mit nur 13 Hundertstel Rückstand Mikaela Shiffrin, die bei verbesserten Sichtbedingungen lange auf Bestzeitkurs lag, erst im Finish ihren Vorsprung auf Schmidhofer verspielte, aber ihre Ambitionen in den schnellen Disziplinen untermauerte. Dritte wurde die Italienerin Francesca Marsaglia (+0,43), die damit erstmals einen Weltcuppodestplatz schaffte.

Die Tschechin Ester Ledecká (+0,45) verpasste nach ihrem Sieg am Freitag als Vierte den nächsten Stockerlplatz. Auf Platz fünf landete die Schweizerin Corinne Suter (0,56), die sich am Freitag nur Ledecká geschlagen geben musste. Zweitbeste ÖSV-Läuferin wurde Tamara Tippler (+0,78) als Achte.

Glück im Unglück hatte Stephanie Venier. Die Dritte vom Freitag kam bei einem Sprung zu Sturz, blieb aber unverletzt. Die Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie brachte ihre guten Zwischenzeiten nicht hinunter. Die zweifache Trainingsschnellste stürzte ebenfalls, kam aber auch ohne Verletzungen davon.

Nicht ganz an ihre am Vortag gezeigte Leistung anzuschließen vermochte Nina Ortlieb. Die Ex-aequo-Vierte in der ersten Abfahrt reihte sich als Ex-aequo-Zwölfte mit der Italienerin Sofia Goggia ein. Ricarda Haaser (1,58) landete unmittelbar dahinter auf Rang 14. (Thomas Hirner, 7.12.2019)