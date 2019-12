Jean-Gabriel Pageau von den Ottawa Senators und Joel Farabee von den Philadelphia Flyers hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Drew Hallow

Philadelphia (Pennsylvania) – Ohne den verletzten Michael Raffl sind die Philadelphia Flyers in der National Hockey League (NHL) wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Gegen die Ottawa Senators gab es am Samstag (Ortstzeit) einen 4:3-Heimsieg und damit ihren sechsten Erfolg in den jüngsten sieben Partien. (APA, 8.12.2019)

NHL-Ergebnisse vom Samstag:

Philadelphia Flyers (ohne Raffl/verletzt) – Ottawa Senators 4:3

Tampa Bay Lightning – San Jose Sharks 7:1

Florida Panthers – Columbus Blue Jackets 4:1

Carolina Hurricanes – Minnesota Wild 6:2

Nashville Predators – New Jersey Devils 6:4

Vancouver Canucks – Buffalo Sabres 6:5 n.V.

St. Louis Blues – Toronto Maple Leafs 2:5

Boston Bruins – Colorado Avalanche 1:4

Detroit Red Wings – Pittsburgh Penguins 3:5

Dallas Stars – New York Islanders 3:1

Calgary Flames – Los Angeles Kings 4:3.