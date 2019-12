In dieser Galerie: 3 Bilder 1.600 Zuschauer im Pappelstadion sahen eine intensive, aber lange an Chancen arme Partie. Foto: APA/HANS PUNZ Bakis traf zum Sieg. APA/HANS PUNZ Die Partie war umkämpft. APA/HANS PUNZ

Mattersburg – Die Admira hat im Nachzügler-Duell der Fußball-Bundesliga alle drei Zähler aus Mattersburg entführt. Bei der Rückkehr von Trainer Klaus Schmidt an eine alte Wirkungsstätte setzten sich die Südstädter am Sonntag mit 2:1 (0:0) durch. Die Admira hat eine Runde vor der Winterpause nun drei Zähler Vorsprung auf das Liga-Schlusslicht aus dem Burgenland.

Zehn Treffer schon von Bakis

In einer Partie, die in der zweiten Spielhälfte Fahrt aufnahm, war Sinan Bakis Matchwinner für die nun zehntplatzierten Niederösterreicher. Der Stürmer traf zum Ausgleich (58.) und schoss in der 84. Minute per Foulelfmeter den Sieg der Gäste heraus. Bakis hält nun bei zehn Saisontoren. Michael Lercher (53.) hatte den SVM mit seinem ersten Liga-Tor verdientermaßen in Führung gebracht.

In den ersten 45 Minuten deutet zunächst wenig auf einen am Ende doch turbulenten Nachmittag im Pappelstadion hin. Den 1.600 Zuschauern bot sich eine intensive, aber an Chancen arme Partie. Die Admiraner hatten mehr Spielanteile, gefährlich vor das Tor der Burgenländer kombinierten sie sich aber nicht. Mattersburg, wo der 18-jährige David Nemeth in der Innenverteidigung zu seinem zweiten Liga-Einsatz kam, hatte mehr Zug zum gegnerischen Gehäuse, die Flanken kamen aber zu ungenau.

Äußerst rustikal ging Christoph Schösswendter gegen Christoph Halper zu Werk, Schiedsrichter Julian Weinberger beließ es bei einer Gelben Karte (31.). Das 0:0 zur Pause wackelte erst im Finish der ersten Spielhälfte. Zunächst sorgte Martin Pusic mit einem Fallrückzieher für Aufregung im Admira-Strafraum, dann probierte es Jano nach einem Freistoß per Ferse. Der Ball flog am Kreuzeck vorbei (43.).

Die Mattersburger schöpften aus diesen Möglichkeiten zusätzlichen Mut. Die Hausherren kamen druckvoll aus der Kabine. Nachdem der starke Admira-Torhüter Andreas Leitner einen Pusic-Freistoß pariert hatte, schlug Lercher zu. Nach einer Flanke von rechts stand der Linksverteidiger völlig frei und schloss ab. Die Admira war zu einer Reaktion gezwungen und schaffte diese auch. Bakis ließ noch eine Möglichkeit aus, kurz darauf war der Deutsch-Türke nach einer Lukacevic-Hereingabe aber unbedrängt und schloss per Kopf ab.

Siebente Niederlage im neunten Saisonheimspiel

Die Elf von Franz Ponweiser antwortete mit Nachdruck. Ein Freistoß von Andreas Kuen klatschte an die Oberkante der Latte (63.). Dann trat Admiras Kolja Pusch nach einem Foul von Philipp Erhardt gegen den Mattersburger nach (65.), kam aber ohne Verwarnung davon. Aktiver waren weiter die Burgenländer, Leitner konnte sich auch bei einem raffiniert angetragenen Kuen-Eckball auszeichnen. Lukas Rath ließ gegen Fabian Menig dann aber im Strafraum das Bein stehen. Bakis ließ sich die Möglichkeit vom Punkt nicht entgehen. Mattersburg kassierte im neunten Saisonheimspiel in der Liga die siebente Niederlage. (APA, 8.12.2019)

Fußball-Bundesliga, 17. Runde:

SV Mattersburg – FC Admira 1:2 (0:0). Mattersburg, Pappelstadion, 1.600, SR Weinberger

Tore:

1:0 (53.) Lercher

1:1 (58.) Bakis

1:2 (84.) Bakis (Foulelfmeter)

Mattersburg: Kuster – Nemeth, Malic, Rath – Salomon, Jano, Erhardt (85. Kvasina), Lercher – Kuen – Halper (67. Schimandl), Pusic (80. Bürger)

Admira: Leitner – Menig, Schösswendter, Aiwu, Lukacevic – Lackner, Hjulmand (67. Starkl) – Saracevic (75. Kadlec), Kerschbaum, Pusch (92. Bauer) – Bakis

Gelbe Karten: Lercher, Schimandl, Salomon bzw. Aiwu, Schösswendter, Bakis, Menig, Lukacevic