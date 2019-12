Elementary OS 5.1. Screenshot: Proschofsky / STANDARD

Mit einem besonderen Fokus auf Look und Usability wollen die Entwickler von Elementary OS Desktop-Nutzer für sich gewinnen. Nun gibt es eine neue Generation der auf Ubuntu basierenden Linux-Distributionen, die mit einigen wichtigen Verbesserungen aufwarten kann.

Flatpak

Die strukturelle wohl wichtigste davon: Elementary OS 5.1 "Hera" unterstützt nun Flatpak, also das – relativ – neue Paketformat, das in der Linux-Welt zunehmend Verbreitung findet. Elementary OS liefert dabei auch gleich selbst eigene Flatpaks über sein App Center aus, wer will kann aber auch Drittquellen wie Flathub verwenden – allerdings nur manuell mithilfe eines "Sideload" genannten Tools. Zudem werden solche Pakete aus anderen Quellen in der Softwarezentrale noch einmal extra gekennzeichnet. Apropos App Center: Dieses wurde überarbeitet und soll nun bis zu zehnmal so flott wie früher seine Arbeit verrichten.

Optisch neu gestaltet wurden zudem Login- und Lock-Screen. Damit einher geht auch ein besserer Support für Displays mit hoher Pixeldichte. Ebenfalls frisch überarbeitet wurde die "Onboarding"-Erfahrung. Beim ersten Login auf ein neues System werden nun also diverse zentrale Einstellungen abgefragt. Umbauten gab es zudem bei manchen Systemeinstellungen, darunter etwa an den Bereichen für Display, Bluetooth oder Sound.

Vermischtes

Dazu kommen noch viele Verbesserungen im Bereich Barrierefreiheit, so lassen sich nun etwa visuelle Alarme statt einer Tonausgabe nutzen. Auch kann das Touchpad eines Laptops automatisch deaktiviert werden, wenn eine Maus angeschlossen ist. Außerdem wurden einige der mitgelieferten Programme überarbeitet: Die Kalender-Anwendungen weist nun einen helleren Look auf, die Kamera arbeitet mit mehr Webcams zusammen und die Musik-App weist neue Sortiermöglichkeiten auf. Neu im Dateimanager ist die Unterstützung für eine Schnittstelle namens "CloudProviders", die hält, was der Name verspricht: Es können darüber nämlich Cloud-Dienste wie Nextcloud eingebunden werden.

Die Basis von Elementary OS 5.1 bildet einmal mehr Ubuntu 18.04, also die aktuellste Version der Distribution von Canonical mit Langzeit-Support. Trotzdem wurden auch einige zentrale Komponenten aktualisiert, so kommt nun etwa der Kernel in der Version 5.0.

Download

Elementary OS 5.1 kann von der Seite des Projekts heruntergeladen werden. Die Entwickler freuen sich dabei über eine Spende, verpflichtend ist diese allerdings nicht. Bestehende User können einfach über das AppCenter auf die neue Version aktualisieren. (apo, 8.12.2019)