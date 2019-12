Der polnische Premier Mateusz Morawiecki hat das Kaufinteresse am Freitag bei einem gemeinsamen Besuch mit Angela Merkel im früheren NS-Vernichtungslager Auschwitz angekündigt. Foto: EPA/ANDRZEJ GRYGIEL

St. Georgen/Gusen/Auschwitz-Birkenau – Polen will Überreste des einstigen KZ-Komplexes Mauthausen-Gusen in Oberösterreich kaufen. Zu dieser Ankündigung sagte der Sprecher des Innenministeriums, Christoph Pölzl, am Sonntag zur APA, dass ein Teil der Privateigentümer eine Verkaufsbereitschaft signalisieren würde. Das Innenministerium prüfe daher aktuell die Optionen für den weiteren Umgang mit Gedenken in Gusen.

Ein Großteil der Grundstücke des einstigen Konzentrationslagers Gusen ist im Privatbesitz. Nachdem ein Teil der Privateigentümer eine Verkaufsbereitschaft signalisiert hatte, habe das Innenministerium 2018 eine Machbarkeitsstudie als Entscheidungsgrundlage "zum weiteren Umgang mit dem Gedenken in Gusen" in Auftrag gegeben. Derzeit prüfe man die Optionen, die darin enthalten sind. Welche Optionen dies sind, wollte Pölzl aber nicht verraten.

Barbara Glück vom Mauthausen-Memorial plädierte am Sonntag in einem Bericht des "ORF Oberösterreich" dafür, dass die Republik Österreich die Grundstücke kaufen sollte. Es sei schon einiges vor Ort und dennoch müsse die Gedenkstätte aufgewertet werden.

Pölzl sagte zur Aussage von Frau Glück, dass sie "als Direktorin für das Mauthausen Komitee Österreich" spreche und die Sache aber eine "politische Entscheidung" sei. Wenn das Innenministerium mit der Prüfung der Optionen fertig sei, brauche es in weiterer Folge eine gemeinsame Entscheidung der Republik Österreich.

Polnischer Premier kündigte Kaufinteresse an

Im Konzentrationslager Gusen, einem Außenlager des KZ Mauthausen, hielten die Nationalsozialisten bis zur Befreiung durch die Alliierten 1945 mindestens 71.000 Menschen aus 27 Nationen gefangen, mehr als die Hälfte kam zu Tode. Dass Polen die Überreste des ehemaligen KZ kaufen möchte, kündigte der polnische Premier Mateusz Morawiecki am Freitag bei einem gemeinsamen Besuch mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel im früheren NS-Vernichtungslager Auschwitz an.

Im September hatten bereits ehemalige polnische Überlebende des einstigen KZ-Komplexes an die österreichischen Behörden appelliert, die Überreste des Lagers Gusen von den jetzigen Privatbesitzern zu kaufen. (APA, 8.12.2019)