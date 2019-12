Simon (Jean-Louis Trintignant) will sich an Gallois (Charles Denner, re.) rächen, Charlot (Charles Gérard, li.) hilft – "Der Clou von Paris", 22.10 Uhr, Arte. Foto: Ariane Films

19.40 REPORTAGE

Re: Notstand in der Kita – Italienische Erzieher sollen helfen Seit Sommer 2013 besteht in Deutschland ein Rechtsanspruch für einen Betreuungsplatz in einer Kita für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Pädagogen aus dem Ausland sollen helfen, den Notstand abzumildern. In Stuttgart haben deshalb zwei Organisationen eine Anwerbeaktion für italienische Erzieher gestartet. Wie funktioniert das? Bis 20.10, Arte

20.15 KRIMI

Blind ermittelt (Ö 2019, David Nawrath) Philipp Hochmair alias Alexander Haller ermittelt undercover in einem Wiener Elite-Internat. Aenne Schwarz steht ihm dort als Lehrerin zur Seite, damit er sich in dem Gebäude zurechtfindet. Während sich die beiden näherkommen, stößt Haller mit seinem Team auf ein dunkles Geheimnis nach dem anderen. Bis 21.45, ORF 1

20.15 GESUNDHEIT

Themenmontag: Das große Geschäft mit dem Schnupfen – Helfen Medikamente wirklich? Ist alles, was zugelassen ist, automatisch wirksam? Welche Alternativen gibt es? Danach folgt ab 21.05 Uhrdie Doku Die Vitamin-Falle über Nahrungsergänzungsmittel. Ab 21.55 Uhr wird die Grippeschutzimpfung unter die Lupe genommen. Bis 23.20, ORF 3

20.15 MAGAZIN

Thema Spezial mit einem Rückblick zu Menschen und Themen des Jahres. Danach werden ab 21.10 Uhrdie Lebensretter 2019 – Österreichs Heldinnen und Helden gewürdigt. Bis 22.00, ORF 2

22.10 KRIMI

Der Clou von Paris (F 1970, Claude Lelouch) Simon Duroc alias "der Schweizer" ist aus dem Gefängnis ausgebrochen und hat nur ein Ziel: sich an Monsieur Gallois zu rächen, der ihn fünf Jahre zuvor wegen Entführung bei der Polizei denunziert hatte. Dabei war der Familienvater selbst maßgeblich an dem Verbrechen beteiligt. Claude Lelouch erzählt eine spannende und amüsante Kriminalkomödie mit unerwarteten Wendungen. In der Hauptrolle brilliert Jean-Louis Trintignant. Bis 00.05, Arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Die Sendung widmet sich heute der Verleihung des Literaturnobelpreises an Peter Handke. Auf dem Programm steht eine Reportage aus Schweden und eine Diskussion mit Literaturkritiker Klaus Kastberger, Slawistin Miranda Jakiša, dem serbischen Autor Marko Dinic und Außenpolitik-Experte Wolfgang Petritsch. Ab 23.35 Uhr folgt die Doku Peter Handke – Bin im Wald, Kann sein, dass ich mich verspäte ... aus dem Jahr 2016. Filmemacherin Corinna Belz hat Handke damals in seinem Haus in der Nähe von Paris besucht. Bis 0.00, ORF 2