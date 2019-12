In dieser Galerie: 2 Bilder Stefan Kraft hat im vierten Einzelbewerb der noch jungen Weltcup-Saison der Skispringer den ersten rot-weiß-roten Sieg eingefahren. Foto: EPA/SERGEI ILNITSKY Der Salzburger setzte sich am Sonntag in Nischnij Tagil in Russland in überzeugender Manier durch.

Nischnij Tagil – Stefan Kraft hat im vierten Einzelbewerb der noch jungen Weltcup-Saison der Skispringer den ersten rot-weiß-roten Sieg eingefahren. Der Salzburger setzte sich am Sonntag in Nischnij Tagil in Russland in überzeugender Manier durch. Kraft landete bei 140 und 134,5 Metern und siegte mit 277,6 Punkten deutlich vor dem Schweizer Killian Peier (254,8 Pkt.) und dem Japaner Ryoyu Kobayashi (252,3).

Schlierenzauer im Windpech

Für den 26-Jährigen war es der 17. Weltcup-Sieg seiner Karriere. Kraft schob sich im Gesamtweltcup als neuer Zweiter damit bis auf 64 Zähler an den voran liegenden Norweger Daniel-Andre Tande heran. Michael Hayböck wurde als zweitbester ÖSV-Athlet 13., Jan Hörl, Daniel Huber und Philipp Aschenwald klassierten sich auf den Rängen 18 bis 20. Gregor Schlierenzauer hatte in seinem insgesamt 300. Weltcup-Bewerb (inklusive Team) Pech mit den Windbedingungen und verpasste den zweiten Durchgang.

Unangetastet

Im zweiten Bewerb der Station im Ural wusste Kraft nach Rang sieben am Vortag noch einmal zuzulegen. 140 Meter bedeuteten im ersten Durchgang Höchstweite, Kobayashi setzte sich bei schlechteren Windverhältnissen mit 133,5 Metern aber an die Spitze. In der Entscheidung konnte der Japaner den Angriff seines Konkurrenten nicht mehr kontern und landete bei 113 Metern.

Premiere für Peier

Peier erreichte nach WM-Bronze am Innsbrucker Bergisel im Februar seine beste Weltcup-Platzierung. Auf das Podest hatte es der 24-Jährige zuvor noch nie geschafft. Der am Samstag drittplatzierte Aschenwald schaffte es indes nicht mehr in die vorderen Ränge. Im Gesamtweltcup ist der Tiroler nun Fünfter. Weiter geht es im Weltcup kommende Woche in Klingenthal, wo ein Teambewerb und ein Einzelspringen auf dem Programm stehen. (APA, 8.12.2019)

Endergebnis

1. Stefan Kraft (AUT) 277,6 Punkte (140,0 m/134,5 m)

2. Killian Peier (SUI) 254,6 (138,0/137,0)

3. Ryoyu Kobayashi (JPN) 252,3 (133,5/113,0)

4. Daniel-Andre Tande (NOR) 251,8 (131,5/131,0)

5. Thomas Aasen Markeng (NOR) 246,8 (138,5/131,0)

6. Karl Geiger (GER) 246,0 (130,5/124,5)

7. Constantin Schmid (GER) 239,2 (131,5/131,0)

8. Peter Prevc (SLO) 238,6 (127,5/131,5)

9. Robert Johansson (NOR) 234,0 (122,0/128,0)

10. Timi Zajc (SLO) 229,1 (121,0/126,5)

11. Pius Paschke (GER/125,0/124,5)/Yukiya Sato (JPN) 220,8 (126,0/123,0)

13. Michael Hayböck (AUT) 220,4 (124,5/125,0)

14. Johann Andre Forfang (NOR) 220,3 (118,0/123,0)

15. Kamil Stoch (POL) 219,5 (122,0/121,5)

16. Jakub Wolny (POL) 218,7 (124,5/120,0)

17. Dawid Kubacki (POL) 218,4 (125,0/120,0)

18. Jan Hörl (AUT) 217,2 (119,5/122,0)

19. Daniel Huber (AUT) 216,3 (125,0/119,0)

20. Philipp Aschenwald (AUT) 216,1 (120,0/120,0)

21. Simon Ammann (SUI) 214,2 (126,0/122,0)

22. Stephan Leyhe (GER) 207,8 (121,5/119,0)

23. Robin Pedersen (NOR) 205,5 (114,5/122,0)

24. Maciej Kot (POL) 203,7 (125,5/110,5)

25. Stefan Hula (POL) 194,7 (120,0/119,0)

26. Dmitrij Wassilijew (RUS) 188,5 (123,0/107,0)

27. Moritz Bär (GER) 187,2 (121,5/107,5)

28. Anze Lanisek (SLO) 183,6 (114,0/116,0)

29. Junshiro Kobayashi (JPN) 174,9 (124,5/94,0)

30. Richard Freitag (GER) 145,3 (117,0/81,0)

Nicht im 2. Durchgang: 44. Gregor Schlierenzauer (AUT) 83,2 Pkt. (103,5 m)

Gesamtweltcup:

1. Daniel-Andre Tande (NOR) 260

2. Stefan Kraft (AUT) 196

3. Karl Geiger (GER) 192

4. Ryoyu Kobayashi (JPN) 190

5. Philipp Aschenwald (AUT) 164

6. Anze Lanisek (SLO) 161

7. Yukiya Sato (JPN) 138

8. Kamil Stoch (POL) 120

9. Dawid Kubacki (POL) 117

10. Killian Peier (SUI) 106

Weiters:

13. Daniel Huber (AUT) 81

14.Jan Hörl (AUT) 80

16. Gregor Schlierenzauer (AUT) 69

28. Michael Hayböck (AUT) 30

Nationencup:

1. Österreich 1020

2. Norwegen 902

3. Slowenien 631

4. Polen 628

5. Japan 614