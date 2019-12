In dieser Galerie: 2 Bilder Es ist vollbracht: Erster Weltcupsieg für Tommy Ford. Foto: AP/ John Locher Henrik Kristoffersen auch nach der Ära von Marcel Hirscher wieder einmal nur Zweiter. Foto: AP/Robert F. Bukaty

Beaver Creek (Colorado) – Der US-Amerikaner Tommy Ford hat den Riesentorlauf in Beaver Creek eindrucksvoll für sich entschieden und sich seinen ersten Weltcupsieg geholt. Der 30-Jährige gewann in 2:31,25 Minuten acht Zehntel vor dem norwegischen Riesentorlauf-Weltmeister Henrik Kristoffersen und 1,23 Sekunden vor Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR).

Bester der enttäuschenden Österreicher wurde in Abwesenheit des nach einem Bandscheibenvorfall außer Gefecht gesetzten Manuel Feller ausgerechnet Speedspezialist Matthias Mayer (3,88) als 19., Roland Leitinger (3,94) kam über Platz 21 nicht hinaus und Marco Schwarz belegte Rang 25. Stefan Brennsteiner schied im ersten Durchgang aus.

"Wir sind zu weit weg, das ist klar, haben noch einiges aufzuholen", analysierte Herrencheftrainer Andreas Puelacher, der versprach, dass hart weitergearbeitet werde.

Der zur Halbzeit drittplatzierte Kristoffersen hatte im zweiten Durchgang eine starke Performance gezeigt und damit den Halbzeitführenden Ford unter Druck gesetzt. Der US-Amerikaner antwortete aber mit einer perfekten Fahrt. In Sölden hatte er als Vierter noch knapp das Podest verpasst.

Der Sieger des Auftakts, Alexis Pinturault, kam in Beaver Creek nicht nach Wunsch zurecht, der Franzose musste sich mit Rang 17 begnügen. (Thomas Hirner, 8.12.2019)