Der Vulkan Whakaari ist der aktivste Neuseelands. Foto: APA/AFP/Courtesy of Chris Firkin

Wellington – In Neuseeland hat ein Vulkanausbruch dutzende Touristen auf einer Insel überrascht – ein Mensch wurde dabei getötet, mehrere Menschen teils lebensgefährlich verletzt. Der Vulkan Whakaari auf der Insel White Island sei gegen 14.10 Uhr (Ortszeit; 02.10 Uhr MEZ) ausgebrochen, etwa 50 Menschen hätten sich zu dem Zeitpunkt in der Nähe aufgehalten, teilte die Polizei am Montag mit. Mehrere Menschen würden noch vermisst.

Regierungschefin Jacinda Ardern erklräte in einer Pressekonferenz, dass eine unbekannte Zahl von Menschen vermisst wird. "All unsere Gedanken sind bei den Betroffenen", sagte sie. Die Polizei befürchtet nach Angaben eines Sprechers, dass es noch weitere Todesopfer geben könnte.

Verletzte werden mit Fähren abtransportiert. Foto: AP / Katee Shanls

Touristen bei Ausbruch am Kraterrand

Das Nachrichtenportal "Stuff" zeigte Fotos, die kurz vor dem Ausbruch entstanden sein sollen. Darauf sind mehrere Touristen in der Nähe des Kraters zu sehen. Mehr als ein halbes Dutzend Menschen hielt sich innerhalb des Kraterrandes auf, als der White Island Vulkan überraschend ausbrach. Dann wurde das Bild dunkel.

White Island liegt etwa 50 Kilometer nördlich der Küste von Neuseelands Nordinsel. Selbst von dort war die riesige Aschewolke über der Insel zu sehen. Der Vulkan auf White Island wird von den Maori-Ureinwohnern Whakaari genannt. Er ist der aktivste Vulkan Neuseelands.

Die Insel wurde 1769 von dem britischen Seefahrer James Cook entdeckt, der ihr auch den Namen gab. Grund dafür war, dass White Island ständig in einer Wolke von weißem Dampf und Rauch erschien. Mehrere Unternehmen bieten heute Tagestouren für Touristen an. Die Insel wird pro Jahr von etwa 10.000 Ausflüglern besucht. (APA, 9.12.2019)