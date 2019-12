Gragger & Chorherr hat eröffnet

Ein paar Tage lief schon das Softopening, ab Dienstag ist es offiziell: Bäcker Helmut Gragger und Ex-Grünen-Politiker Christoph Chorherr eröffnen am 10.12. ihr gemeinsames Projekt, eine Holzofenbäckerei samt Café im Wiener Nordbahnviertel. Das Unternehmen ist als "Social Business" deklariert: es werden dort sozial benachteiligte Menschen mitarbeiten und beispielsweise der Ausbau einer Schule in Südafrika finanziert. Das Lokal ist auch mit jeder Menge Büchern ausgestattet – diese stammen aus der Bibliothek des im Vorjahr verstorbenen Vaters von Chorherr, Thomas Chorherr. Die Opening Party für Gragger & Chorherr steigt am 11. Dezember um 16.00 Uhr. Das Projekt wird auch von einer Crowdfunding-Kampagne begleitet.

Gragger & Chorherr

Di-So, 7 bis 20 Uhr

1020, Schweidlgasse 25

---------------------------------



Harald Irka verlässt die Saziani-Stub'n

Harald Irka wechselt von der Saziani-Stub'n zu Tom Riederers Pfarrhof. Foto: © Neumeister

Spitzenkoch Harald Irka verlässt Ende des Jahres die Saziani-Stub'n im steirischen Straden, wo er seit 2010 am Herd gestanden hat und vier Hauben erkocht hat. Der 30-Jährige wechselt zu Tom Riederers Pfarrhof in St. Andrä im Sausal, wo vorläufig Riederer und Irka gemeinsam werken werden. Laut Gault Millau könnte Irka ab 2023 gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin die Alleinverantwortung übernehmen, nachdem Riederers Kinder kein Interesse am Betrieb zeigten.

---------------------------------

Ski Food Festival im Zillertal

Am kommenden Wochenende, vom 14. bis 15. Dezember feiert man in den Skigebieten Hochzillertal-Kaltenbach und Spieljoch-Fügen das Ski Food Festival. An diesen beiden Tagen bekommen Gäste von 9.00 bis 11.00 an ausgewählten Liftstationen Gratis-Kostproben. Die 14 teilnehmenden Hütten servieren Gerichte aus 14 verschiedenen Ländern.

Ski Food Festival Zillertal

14. & 15. Dezember

Hochzillertal-Kaltenbach und Spieljoch Fügen

---------------------------------

Almkulinarik by Richard Rauch in der Ski-Region Schladming-Dachstein

"Almkulinarik by Richard Rauch" auf der Hochwurzenalm: Würziger Kürbis-Erdäpfeleintopf mit Braunschweiger-Perlzwiebel-Spieß.

Den ganzen Winter über läuft ein kulinarisches Projekt in der Region Schladming-Dachstein mit dem Vier-Hauben-Koch Steirawirt Richard Rauch: Auf 14 ausgewählten Hütten in der Region entlang von Pisten, Loipen und Wanderwegen wird ein speziell interpretiertes Gericht serviert, das bei einem Workshop gemeinsam mit den beteiligten Hüttenwirten erarbeitet wurde.

Almkulinarik

(red, 9.12.2019)