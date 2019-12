So soll das OnePlus 8 Lite aussehen. Foto: Onleaks

Mit dem Begriff "Flaggschiff-Killer" bewirbt der chinesische Hardwarehersteller OnePlus seit Jahren seine Geräte. Und tatsächlich bieten diese noch immer sehr gute Hardware zu einem niedrigeren Preis als die Spitzenmodelle der Konkurrenz. Das ändert aber nichts daran, dass aktuelle Geräte des Herstellers erheblich mehr kosten als ihre Vorgänger. Nun will das Unternehmen offenbar wieder in etwas günstigere Regionen vordringen.

Leak

OnLeaks hat erste Renderings des kommenden OnePlus 8 Lite veröffentlicht. Diese basieren auf aus den Produktionsstätten durchgesickerte CAD-Dateien, sollten also bereits recht nahe an das finale Aussehen des Smartphones herankommen. Zu sehen ist dabei ein Gerät, das mit einem Bildschirm in der Größe von 6,5 Zoll ausgestattet ist, der fast die gesamte Vorderseite einnimmt. Durchbrochen wird dieser allerdings an der Oberseite von einem Punchhole-Ausschnitt für die Frontkamera – ähnlich wie man es von aktuellen Samsung-Smartphones kennt.

Foto: OnLeaks

Während an der Vorderseite das Display komplett flach ist, zeigt sich an der Rückseite eine deutliche seitliche Krümmung des Gehäuses. Ebenfalls zu sehen ist das Kameramodul, das links oben angebracht ist, und zwei Kameras und einige dazugehörige Sensoren beinhaltet. Ein Fingerabdruckscanner ist nicht zu sehen, es ist also davon auszugehen, dass dieser im Display angebracht ist.

Viel noch unbekannt

Offen lässt der Leak, welche Abstriche OnePlus für die preisliche Ausrichtung in der Mittelklasse sonst noch vornehmen wird. Ein logischer Schritt wäre hier etwa der Verzicht auf ein Display mit hoher Bildrate oder aber auch der Griff zu einem etwas langsameren Prozessor. Eine Kopfhörerbuchse gibt es bei dem Gerät übrigens nicht – etwas das derzeit noch viele Mittelklassegeräte aufweisen.

Ausblick

Als Veröffentlichungstermin ist in dem Bericht recht vage von der ersten Hälfte 2020 die Rede. Es wäre das erste Mittelklassegerät des Herstellers seit dem OnePlus X, das im Oktober 2015 veröffentlicht wurde. Dieses war damals nur auf wenige Abnehmer getroffen, warum das chinesische Unternehmen sich infolge wieder auf High-End-Geräte konzentrierte. (apo, 9.12.2019)