Die TU-Rektorin beginnt ihre Amtszeit im Jänner. Sie folgt Eva Blimlinger nach, die für die Grünen in den Nationalrat einzog

Die Werkstoffwissenschafterin Sabine Seidler tritt im Jänner ihre zweijährige Funktionsperiode an. Foto: Christian Fischer

Wien – Die Rektorin der Technischen Universität Wien, Sabine Seidler (58), ist am Montag zur neuen Präsidentin der Universitätenkonferenz (Uniko) gewählt worden. Die Werkstoffwissenschafterin folgt damit auf Eva Blimlinger beziehungsweise Oliver Vitouch. Letzterer war interimsmäßig auf die für die Grünen in den Nationalrat gewählte Ex-Rektorin der Akademie der bildenden Künste an die Uniko-Spitze gerückt.

Seidler tritt ihre zweijährige Funktionsperiode im Jänner an. Vitouch wurde erneut zum Stellvertreter gewählt. Weitere Mitglieder im Uniko-Präsidium sind Heinz Engl (Uni Wien), Edeltraud Hanappi-Egger (WU Wien), Tilmann Märk (Uni Innsbruck), Hellmut Samonigg (Medizinische Universität Graz) und Ulrike Sych (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien).

Ihre Vorhaben für die neue Amtsperiode stellt Seidler bei einer Pressekonferenz am Dienstag vor. (APA, 9.12.2019)