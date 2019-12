Gegen Gewalt an Frauen

Virale Tanzperformance "Der Vergewaltiger bist du" erreicht Wien

Frauen protestieren weltweit mit einer Choreografie gegen Gewalt, Mord und Missbrauch und stellen die Täter in den Mittelpunkt. Am Sonntag fand die von Chile ausgehende Performance auch in Wien statt

Video: Fernando Romero-Forsthuber & Markus Hruska