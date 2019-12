Das Verbot des Unkrautvernichtungsmitttels Glyphosat wird vorerst nicht in Kraft treten. Foto: APA/ZB/Patrick Pleul

Wien – Das im Juli vom Nationalrat beschlossene Verbot des Unkrautvernichters Glyphosat wird von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein nicht kundgemacht und wird somit nicht in Kraft treten. Grund dafür ist ein reiner Formalfehler: Das Gesetz hätte der EU im Voraus zur Notifizierung übermittelt werden müssen, was aber nicht geschehen ist.

Der österreichische Nationalrat hat am 2. Juli ein Totalverbot von Glyphosat mit den Stimmen von SPÖ, FPÖ und Neos beschlossen. Damals hat die EU das Verbot nicht untersagt, aber in einem Schreiben die Vorgehensweise Österreichs kritisiert und auch ein Vertragsverletzungsverfahren in den Raum gestellt. Tatsächlich ist das Land Kärnten bereits mit einem ursprünglich beschlossenen Totalverbot an der Kommission gescheitert.(APA, 9.12.2019)