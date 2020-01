4. Vinofaktur Vogau

Um einen Weinladen mit anschließenden Ausstellungsräumen in der Steiermark zu kreieren, hat sich das Wiener Architekturbüro BWM dazu entschlossen, dieses an ein Weinregal erinnernde Konstrukt zu errichten. Es besteht aus 14 Containern, jeder davon steht für eine eigene Produktkategorie. Das Gerüst ist so gebaut, dass die Anordnung der Container immer wieder verändert werden kann – um Besucher zu überraschen und den Anforderungen des Weinlogistikunternehmens gerecht zu werden. (poll, 4.1.2020)

Slawik & Bergmann, Buchmeier, Tinney: "Container Atlas", 304 Seiten.

Zum Weiterlesen: