Kurz vor Weihnachten wird mit The Rise of Skywalker der letzte Teil der neuen Star Wars-Trilogie in die Kinos kommen. Viele Fans warten bereits gespannt auf den Release des Titels, der hierzulande am 18. Dezember anlaufen wird. Derweil befeuert Disney die Vorfreude auch mit seiner neuen Serie The Mandalorian, der zahlreiche positive Kritiken bekommen hat.

Der Star Wars-Hype trifft in Kürze aber auch auf einen Games-Hype. Einerseits erfreuen sich Jediritter am Singleplayer-Abenteuer Jedi: Fallen Order. Andererseits werden sie bald Gelegenheit bekommen, eine Vorschau auf den kommenden Kinofilm mit bisher in Trailern noch nicht gezeigtem Material zu sehen. Und zwar in Fortnite.

Exklusiv-Vorschau am 14. Dezember

Spieler des beliebten Free2Play-Battle Royals können der "Übertragung" am 14. Dezember beiwohnen. Dazu gilt es, an diesem Tag kurz vor 20 Uhr (MEZ) im Kartenareal Risky Reels abzuspringen, wo auch ein virtuelles Kino steht. Zur vollen Stunde soll dann die exklusive Preview-Vorführung starten.

Zu sehen ist sie auf allen Plattformen, auf denen das Spiel angeboten wird. Verfügbar ist das Game für Windows, macOS, Nintendo Switch, Xbox One, PS4 sowie die großen mobilen Plattformen Android und iOS.

Das Marshmello-Konzert in Fortnite Marshmello

Vom Game zum sozialen Netzwerk

Es ist nicht der erste Star Wars-Inhalt, der in Fortnite landet. Schon seit einiger Zeit gibt es etwa Skins mit Bezug zur Sternenkriegs-Saga. Spieler können ihre Figur etwa als Stormtrooper einkleiden.

Überhaupt entdecken zunehmend Künstler und Firmen das Spiel, das nach Aussagen von Hersteller Epic Games bereits über eine Viertelmilliarde Spieler hat, als Werbevehikel. Im vergangenen Februar hielt der Künstler Marshmello ein Ingame-Livekonzert ab. Beobachter sehen Fortnite zusehends nicht nur als Videospiel, sondern auch als soziales Netzwerk. (red, 9.12.2019)