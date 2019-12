Wolfgang Fellners Mediengruppe Österreich wurde von der Media-Analyse "öffentlich verwarnt". Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Weitere Kritik an Wolfgang Fellners Mediengruppe Österreich: Der Verein Arge Media-Analysen hat den Verlag am Montag "öffentlich verwarnt". Die Ordnungsmaßnahme gilt den Medien "Österreich" und "Oe24". Der Verlag habe "in unsachgemäßer und irreführender Art mit den Werten" für seine "Österreich/Oe24-Kombi" geworben, heißt es in einer Aussendung.

Konkret gehe es um die Anzeige im "Extradienst" vom 7. Juni 2019, mit der ein Vergleich zwischen den Werten der Media-Analyse 2018 der Tageszeitung "Österreich" und der "Österreich/Oe24-Kombi" angestellt wird. Demnach behauptet die Mediengruppe Österreich einen Leseranstieg in Höhe von 80.000 innerhalb des Jahres 2018.

"Unzulässig und falsch"

Ein solcher Vergleich sei insofern "unzulässig und falsch, als niemals die Reichweite einer Printkombination, der die separate Erhebung von zwei Medien zugrunde liegt (in diesem Fall 'Österreich' und 'Oe24'), mit jener eines Einzeltitels (in diesem Fall 'Österreich') verglichen werden kann und darf – um dann noch einen vermeintlichen Reichweitenzuwachs zu behaupten", heißt es seitens der Media-Analyse. Es gebe bei diesen "beiden Werten keine Entsprechung, die einen Vergleich zulässig machen würde".

Die Österreich-Gruppe steigere die Irreführung noch, indem sie für ihre Titel nur die Reichweiten aus dem Jahr 2018 anführt, bei den Reichweiten anderer Tageszeitungen jedoch sehr wohl die Veränderungen im Vergleich zur Media-Analyse 2017 darstelle. Der Wert von "Österreich" aus der Media-Analyse 2017 wird dabei verschwiegen. (red, 9.12.2019)