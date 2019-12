Die EU-Kommission hat den Weg für umfangreiche staatliche Subventionen zum Aufbau einer eigenen europäischen Batterieproduktion für Elektroautos frei gemacht. Foto: APA/AFP/ARIS OIKONOMOU

Die EU-Kommission hat den Weg für umfangreiche staatliche Subventionen zum Aufbau einer eigenen europäischen Batterieproduktion für Elektroautos frei gemacht. Sieben Mitgliedsstaaten können damit in den kommenden Jahren Fördermittel von 3,2 Milliarden Euro für Forschungs- und Innovationsvorhaben bereitstellen, was wiederum private Investitionen von fünf Milliarden Euro mobilisieren soll, wie die Kommission am Montag in Brüssel mitteilte.

"Die Batteriefertigung in Europa ist für unsere Wirtschaft und Gesellschaft von strategischem Interesse", erklärte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Sie biete große Chancen im Hinblick auf saubere Mobilität und Energie sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit. Das Vorhaben soll 2031 abgeschlossen werden.

Ziel: Unabhängiger von Asien werden

Mehrere europäische Länder, darunter Deutschland und Frankreich, hatten Programme angemeldet, um eine eigene Batteriezellfertigung anzustoßen. Damit soll Europa unabhängiger von asiatischen Herstellern werden.

Batteriezellen spielen bei Elektroautos und bei der Energiewende eine wichtige Rolle. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will ein Drittel der weltweiten Batteriezellen-Produktion nach Europa holen. Tausende Jobs sollen entstehen. "Das ist ein großer Erfolg für den Automobilstandort Deutschland und Europa", kommentierte Altmaier die EU-Entscheidung. Die Autobauer setzen immer stärker auf Elektroautos, um die schärferen Klimavorgaben in den kommenden Jahren zu erreichen. Dadurch dürfte die Nachfragen nach Batteriezellen in den nächsten Jahren steigen.

Fünf Firmen aus Deutschland dabei

Von deutscher Seite sind nach Angaben des Ministeriums fünf Firmen an dem europaweiten Vorhaben beteiligt: Der Chemiekonzern BASF, der Autobauer BMW, die Peugeot-Tochter Opel, eine deutsche Tochter des belgischen Recycling-Konzerns Umicore und der Batteriehersteller Varta. "Jetzt gilt es, die konkreten Projekte schnell an den Start zu bringen", erklärte Altmaier. Volkswagen will eine eigene Batteriezellproduktion mit dem schwedischen Start-up Northvolt hochziehen.

17 Teilnehmer

Die meisten der insgesamt 17 Teilnehmer an der Batterie-Allianz kommen nach Angaben der EU-Kommission aus der Industrie, darunter sind auch kleine und mittlere Firmen. Sie werden mit über 70 externen Partnern zusammenarbeiten, darunter öffentlichen Forschungseinrichtungen. Gefördert werde die Entwicklung innovativer und nachhaltiger Technologien für Lithium-Ionen-Batterien, die eine kürzere Ladezeit hätten als die derzeit verfügbaren Akkus und zudem sicherer und umweltfreundlicher seien.

Dabei gehe es um Vorhaben entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Gewinnung und Verarbeitung der Rohstoffe über die Produktion moderner chemischer Werkstoffe, die Konzeption von Batteriezellen und -modulen bis hin zum Recycling und zur Umnutzung von alten Batterien etwa für Speichersysteme. (Reuters, 9.12.2019)