ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Ein Mail von ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz versetzt den Küniglberg in Aufruhr. Offenbar unter dem Eindruck der Sparforderungen insbesondere von ÖVP-Stiftungsratssprecher Thomas Zach kündigt Wrabetz an, die erst 2018 abgetrennte ORF-1-Information wieder der Information von ORF 2 anzugliedern. Nach STANDARD-Recherchen soll die Maßnahme aber nur die Kurz-"ZiB"s auf ORF 1 betreffen, die größeren Infosendungen wie ein Wochenmagazin am Donnerstagabend sollen demnach bei ORF 1 bleiben.

Ob ORF 1 in dem Szenario weiterhin einen Chefredakteur haben soll, ließ sich zunächst nicht klären. ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz hat 2018 den beiden Hauptkanälen ORF 1 und ORF 2 eigene Channel Manager mit eigenen Chefredakteuren zugeordnet. Damit gab es den Job des amtierenden Chefredakteurs Fritz Dittlbacher, ein Sozialdemokrat, nicht mehr. Wolfgang Geier leitet seither die Information von ORF 1, Matthias Schrom-Kux die Information von ORF 2.

Die Verlegung der Kurznachrichten zu ORF 1 wird nach Infos aus dem ORF nun geprüft und soll mit Anfang 2020 umgesetzt werden.

ORF-intern wird über die Maßnahme schon als Rückkehr zu Werner Mück diskutiert, der die ORF-Information zentral als Chefredakteur während Wolfgang Schüssels ÖVP/FPÖ- beziehungsweise ÖVP/BZPÖ-Koalition führte. Mück waren allerdings auch die TV-Magazine wie der "Report" zugeordnet.

Die ORF-Information ist erst seit dem Jahr 2017 dem Generaldirektor unterstellt, davor war sie Teil der Fernsehdirektion unter Kathrin Zechner. Seit Frühjahr 2018 gibt es für ORF1 und ORF 2 eigene Channelmanager – Lisa Totzauer und Alexander Hofer. (fid, 9.12.2019)