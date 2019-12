Deutschland und Frankreich wollen in einem neuen Anlauf den Konflikt in der Ostukraine entschärfen – die vier Staatschefs tagen seit dem Nachmittag in Paris

Bisher haben die beiden nur miteinander telefoniert – nun steht erstmals ein persönliches Treffen an. Die Präsidenten Russlands und der Ukraine, Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj, sind am Montagnachmittag kurz nach der deutschen Kanzlerin Angela Merkel im Pariser Präsidentenpalast eingetroffen, wo sie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfing.

Bei dem Treffen soll ein neuer Anlauf genommen werden, um den seit 2014 andauernden Krieg in der Ostukraine zu entschärfen. Am Montag wurde bekannt, dass zwischen Selenskyj und Putin auch ein Vieraugengespräch stattfinden wird.

Gas-Transit

In den ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk stehen sich ukrainische Regierungstruppen und prorussische Separatisten gegenüber. Nach Kiewer Angaben werden Selenskyj und Putin in dem Gespräch am Rande des Gipfels vor allem den Gas-Transit durch die Ukraine besprechen. Ein Vertrag dazu läuft zum Jahresende aus, die Verhandlungen über eine Verlängerung stocken.

Die erste Sitzung des Gipfels im sogenannten Normandie-Format (Deutschland, Frankreich, Russland, Ukraine) hat um 16.05 Uhr begonnen. Zuletzt gab es ein solches Treffen unter deutsch-französischer Vermittlung 2016 in Berlin. In dem blutigen Konflikt sind UN-Schätzungen zufolge rund 13.000 Menschen getötet worden.

Proteste in der Ukraine

Vor dem Gipfel dauerten Proteste gegen mögliche Zugeständnisse an Russland in der ukrainischen Hauptstadt Kiew an. Selenskyj gerät damit innenpolitisch weiter unter Druck. Nach landesweiten Protesten am Sonntag – zu denen unter anderem Ex-Präsident Petro Poroschenko aufgerufen hatte – hielten sich direkt vor dem Präsidentensitz in der Nacht zum Montag bei Temperaturen um den Gefrierpunkt mehrere hundert Demonstranten auf.

Zudem haben am Montag zwei Femen-Aktivistinnen vor Beginn des Gipfels vor dem Élyséepalast demonstriert – eine der beiden wurde von Polizisten umringt und abgeführt. "Stoppt Putins Krieg. Putin ist kein Vermittler für den Frieden, er ist ein Kriegspropagandist!", hieß es auf der Facebook-Seite der Organisation. (red, APA, Reuters, 9.12.2019)