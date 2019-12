In dieser Galerie: 3 Bilder Salzburgs Erling Haaland traf in seinen ersten fünf Champions-League-Partien, will die Serie verlängern. Foto: EPA/CHRISTIAN BRUNA Seit 2017 ein Erfolgsgarant in Liverpool ist Mo Salah, bis 2023 soll er bleiben. Foto: APA/AFP/PAUL ELLIS

Vor dem Champions-League-Showdown gegen Titelverteidiger FC Liverpool am Dienstag (18.55 Uhr) spricht nicht viel für, aber auch nicht alles gegen Salzburg.

Österreichs Fußballmeister traut sich das Wunder zu. Red Bull Salzburg spielt am Dienstag gegen Titelverteidiger FC Liverpool um den Verbleib in der Champions League.

Frage: Wie steigt Salzburg auf?

Antwort: Mit jedem Sieg, wenn Napoli gegen Genk verliert (Aufstieg als Gruppensieger). Mit jedem Sieg, wenn Napoli gegen Genk Remis spielt (Aufstieg als Gruppenzweiter). Mit einem Sieg mit zwei oder mehr Toren Unterschied, unabhängig vom Parallelspielresultat. Mit einem Sieg mit einem Tor Differenz, wenn Liverpool dabei nicht mehr als drei Auswärtstore erzielt. Auch das völlig unabhängig vom Parallelspielresultat.

Frage: Gibt es noch Karten?

Antwort: Blöde Frage. Natürlich nicht. Die Partie war sofort nach der Auslosung binnen weniger Stunden ausverkauft, das Salzburger Stadion fasst 29.520 Zuschauer. Man kann sein spätes Glück auf dem prinzipiell verbotenen Schwarzmarkt versuchen. Mindestens 600 Euro pro Ticket sollte man einplanen, was wiederum Pech ist. Schwarzhändler akzeptieren in der Regel keine Kreditkarten, sie mögen Bares.

Frage: Wird das Match im Fernsehen übertragen?

Antwort: Die Zeiten der frei empfangbaren Fußballspiele in der Champions League sind vorbei. Der Streamingdienst DAZN zeigt das Match ab 18.55 Uhr komplett, Sky in der Konferenzschaltung.

Frage: Was spricht für Salzburg?

Antwort: Wenig. Auswärts tankten die Salzburger Selbstvertrauen, als sie ein 0:3 in ein 3:3 verwandelten, das von Liverpool wiederum in einen 4:3-Heimsieg verwandelt wurde. Man hat gesehen, dass man Liverpool, selbst dem angeblich weltbesten Verteidiger Virgil van Dijk, Probleme bereiten kann. Liverpool spielt selten zu null. Beim 3:0 am Samstag in Bournemouth sind die Reds erstmals seit 30. September ohne Gegentor geblieben.

Frage: Was spricht für Liverpool?

Antwort: Viel. Der Champions-League-Titelverteidiger wird in der Premier League wohl öfter gefordert als Österreichs Meister in der Bundesliga. Dennoch liegt Liverpool nach 16 Runden (15 Siege, ein Remis, 40:14-Tore) schon acht Punkte vor dem ersten Verfolger Leicester City und 14 Punkte vor Meister Manchester City. Freilich ist auch Salzburg national unbesiegt (13 Siege, vier Remis, 64:16-Tore).

Frage: Wie viele Siege feierte Österreich in der Champions League?

Antwort: Elf. Wohlgemerkt reden wir da von Siegen in einzelnen Spielen. Den ersten feierte 1994 die Salzburger Austria (3:1 bei AEK Athen). Sturm Graz fuhr sieben Erfolge ein, die Wiener Austria einen. Dazu kommen im aktuellen Bewerb die zwei Siege von Red Bull Salzburg gegen Genk.

Frage: Wie viele Siege feierte England in der Champions League?

Antwort: Fünf. Finalsiege wohlgemerkt. Champions sind Manchester United (1999, 2008), Liverpool (2005, 2019) und Chelsea (2012).

Frage: Wurden da jetzt nicht Birnen mit Äpfeln verglichen?

Antwort: Zugegeben. Doch was soll man machen? Seit es die Champions League gibt, hat halt genau ein österreichischer Klub einmal im Bewerb überwintert, Sturm 2000/01, als noch eine zweite Gruppenphase anstelle des Achtelfinales folgte.

Frage: Apropos Äpfel und Birnen. Sind Liverpools Mo Salah und Salzburgs Erling Haaland zu vergleichen?

Antwort: Nun ja. Der Ägypter Salah (27) ist Fußball-Weltstar, der Norweger Haaland (19) unterwegs dorthin. Salahs erste Europa-Station war Basel, über Chelsea, Fiorentina und AS Roma kam er nach Liverpool, wo ihn Jürgen Klopp zum Glänzen brachte. Haaland ist der dritte Spieler nach Alessandro del Piero und Diego Costa, der in seinen ersten fünf CL-Spielen traf, und der erste, der dabei acht Tore schoss. Nur Bayerns Lewandowski erzielte heuer mehr Tore (zehn). Salah hält bei drei Treffern.

Frage: Wie hoch sind die UEFA-Prämien, um die es für Salzburg geht?

Antwort: Dank der Teilnahme an der Gruppenphase (15,25 Mio.), zwei Siegen (2,7), einem Remis (0,9) und der Summe aus dem Koeffizienten-Ranking (13,3) flossen 2019/20 bereits rund 35 Millionen aus UEFA-Prämien zumindest virtuell an Salzburg. Ein Sieg gegen Liverpool samt Aufstieg wäre weitere 12,2 Mio. Euro wert.

Frage: Was sagen die Trainer?

Antwort: Liverpools Jürgen Klopp: "Es wird schwer." Salzburgs Jesse Marsch: "Wir sind bereit für einen großartigen Moment! Es ist schwierig, aber möglich. Warum nicht?" Haaland ergänzt: "Wir gehen mit einem Lächeln hinaus." (Christian Hackl, Fritz Neumann, 10.12.2019)