Sitzen in einem Boot, aber nur weil sie müssen: Manuel Rubey und Stefanie Reinsperger im neuen "Landkrimi: Das dunkle Paradies", 20.15, ORF 1. Foto: ORF

19.40 REPORTAGE

Re: Mama ist auf Entzug Antje ist abhängig von Crystal und kämpft um ihre Töchter. Kommt sie nicht davon los, verliert sie die Mädchen an das Jugendamt. Doch dem Teufelskreis zu entkommen ist schwer. Täglich wird Crystal von Tschechien nach Deutschland geschmuggelt. Bis 20.15, Arte

20.15 MORDSGESCHICHTE

Landkrimi: Das dunkle Paradies (Ö 2019, Catalina Molina) Mordalarm in Zell am See! Ein Fall für Kommissar Merana – aber nicht nur. Weil Postenkommandantin Franziska eine persönliche Beziehung zum Hauptverdächtigen hatte, mischt sie sich in die Arbeit des Kollegen ein. Zwischen Manuel Rubey und Stefanie Reins perger fliegen die Fetzen. Gut so. Bis 21.45, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Kenia – Im Herzen des Vulkans Am Krater des Mount Suswa im Rift Valley versammeln sich große Gruppen von Pavianen, Elefanten ziehen durch die Caldera, Hyänen lauern im Verborgenen, Wildhunde jagen im Rudel. Bis 21.05, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

1979 – Urknall der Gegenwart Das Jahr 1979 steht für eine Zeitenwende in Politik, Wirtschaft und Religion mit nachhaltiger Prägung: Margaret Thatcher wird Premierministerin in Großbritannien, der chinesische Parteiführer Deng Xiaoping reist in die USA, Papst Johannes Paul II. besucht seine polnische Heimat. Bis 21.45, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: Bremse beim FPÖ-Neustart, "New Green Deal" der EU-Kommission, aparte Zweitwohnsitze und neue Bischöfe. FPÖ-Klubchef Kickl ist Studiogast. Bis 22.00, ORF 2

21.55 TALK

Willkommen Österreich Der Psychiater Reinhard Haller und Deichkind sind die zweifellos ganz großartigen Gäste von Stermann/Grissemann. Bis 22.55, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Was unsere Gene lenkt Umwelteinflüsse wie Ernährung, Traumata, Krankheit oder unser Lebensstil sind in der Lage, bestimmte Gene ein- oder auszuschalten. 23.25 Schicksal An besonderen Wendepunkten des Lebens – wie Krankheit, Tod oder Trennung – stellen sich Menschen oft die Frage, ob das ihr Schicksal sei. Bis 0.15, ORF 2

23.00 SINNSUCHE

Die schönen Tage (Les beaux jours, F 2013, Marion Vernoux) Die 60-jährige Caroline hat genug von ihrem Job als Zahnärztin und will das Leben endlich genießen. Sie besucht Kurse und geht als verheiratete Frau eine Affäre mit einem wesentlich jüngeren Dozenten ein. Beziehungsgeschichte mit Fanny Ardant und Patrick Chesnais. Bis 0.30, Servus TV