Jasna Fritzi Bauer spielt in der zehnteiligen Vox-Serie – Doppelfolgen mittwochs – eine 30-jährige Schauspielerin

Jasna Fritzi Bauer in der zehnteiligen Vox-Serie "Rampensau". Foto: TV Now/Stefan Erhard

"Du bist mir einfach zu viel", sagt einmal ihr (Ex-)Freund Jonas, er braucht Abstand. Das ist nachvollziehbar. Shiri ist laut, unberechenbar, extrem anstrengend, manchmal nervig, immer schlecht gelaunt, oft wütend. Sie ist aber auch eine, die sich kein Blatt vor den Mund nimmt, alle Konventionen außer Acht lässt, sich einsetzt für ihre Freunde, auch wenn das für sie nicht immer das Beste ist.

Jasna Fritzi Bauer (30, zuletzt war sie als Liebhaberin von Christian Ulmen in Jerks zu sehen) spielt in der zehnteiligen Vox-Serie Rampensau (Doppelfolgen mittwochs auf Vox, alle bisherigen Episoden auf tvnow.at) eine 30-jährige Schauspielerin, die so jung aussieht, dass sie wenn, dann nur für Kinder- oder Jugendrollen gebucht wird. Bauer verkörpert diese Shiri mit einer Wucht, dass es eine wahre Freude ist.

Weil sie eben ausschaut wie 16 und sie ihrem Freund (bei ihm wurde eine Tasche mit Ecstasy-Pillen gefunden) helfen will, geht sie einen Deal mit der Polizei ein, sie soll undercover in einer Berliner Schule ermitteln. Dort ist nicht nur Drogenhandel ein Problem, der Super-Vorzeige-Direktor soll auch ein Gspusi mit einer Schülerin haben. Ausgerechnet mit der Tochter eines Politikers. Immer schneller, immer abenteuerlicher dreht sich für Shiri das Karussell aus Intrigen und Missverständnissen. Ein rasanter Spaß! (Astrid Ebenführer, 10.12.2019)