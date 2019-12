Das neue Abenteuer mit Gal Gadot in der Hauptrolle soll im Juni 2020 in die Kinos kommen. Der Trailer kündigt eine überraschende Rückkehr an

Gal Gadot alias Wonder Woman in Aktion. Foto: DC Comics/Screenshot

Lange mussten sich die Fans gedulden, nun ist es soweit: Der erste Trailer des Films "Wonder Woman 1984" wurde veröffentlicht. Die Hauptrolle der Figur Diana Prince übernimmt wie im ersten Film 2017 die Schauspielerin Gal Gadot. Im Trailer tauchen nicht nur Gegenspieler wie Hybrid Cheetah (Kristen Wiig) und Maxwell Lord (Pedro Pascal) auf, sondern auch ein Überraschungsgast: Der im ersten Teil demnach nur vermeintlich gestorbene Steve Trevor (Chris Pine).



In den 80ern

Während der erste Teil im ersten Weltkrieg gespielt hat, läuft das Sequel – wie der Filmtitel bereits verrät – in den 80ern ab. Wonder Woman wird in den Kalten Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion hineingezogen. Der Trailer will diese 80er-Stimmung unweigerlich betonen und wird etwa vom Song "Blue Monday" begleitet. Das erfolgreichste Lied der Band "New Order" stammt aus 1983. Die Zeitepoche sorgt aber nicht nur für Begeisterung.

Der überwiegende Großteil der Fans scheint sich aber auf das neue Abenteuer im DC-Comics-Universum zu freuen.

Der erste Teil galt 2017 als voller Erfolg, nicht nur aus finanzieller Hinsicht. Bei der berühmten Kritik-Plattform "Rottentomatoes" konnte der Hollywood-Blockbuster 93 Prozent der Kritiker überzeugen. "Wonder Woman 1984" kommt am 4. Juni 2020 in die Kinos. (red, 9.12.2019)