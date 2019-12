In dieser Galerie: 3 Bilder Erleichterte Blicke bei der Pressekonferenz nach dem Treffen. Foto: Reuters / Pool / AFP Selenskyj (links) und Putin trafen am Montag erstmals direkt aufeinander – auf Einladung von Macron. Foto: APA/AFP/SPUTNIK/ALEXEY NIKOLSKY Merkel ist hingegen schon zum fünften Mal in diesem Format dabei – das letzte Treffen fand 2016 statt. Foto: EPA/SPUTNIK/ALEXEY NIKOLSKY

Die Länder des sogenannten Normandie-Formats haben sich auf einen vollständigen Waffenstillstand in der Ostukraine bis Ende 2019 geeinigt. Und noch in diesem Monat soll ein umfangreicher Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine stattfinden, wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mitteilte. Bei einem Treffen der Präsidenten von Russland, der Ukraine, Frankreich und der deutschen Kanzlerin wurde am Montagabend in Paris vereinbart, dass es zudem bis März 2020 zusätzliche politische Fortschritte zur Deeskalation der Lage geben soll.

Zentraler Punkt ist nach Angaben von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel, Lokalwahlen in den von russischen Separatisten kontrollierten Gebieten der Ostukraine vorzubereiten. "Es gibt den guten Willen, auch schwierige Fragen zu lösen", sagte Merkel nach dem mehrstündigen Treffen des Quartetts in Paris. Sie sei mit dem Treffen "sehr zufrieden". Zudem sollen in drei weiteren Gebieten an der Demarkationslinie die Truppen zurückgezogen werden. Des Weiteren sollen Übergangsstellen geschaffen und der OSZE eine umfassende Kontrolle des Konfliktgebietes ermöglicht werden. Im März soll der nächste Gipfel im Normandie-Format stattfinden.

Selenskyj bereits zuvor optimistisch

Schon vor der Einigung war klar geworden: Beide zentralen Verhandlungspartner wissen sich zu inszenieren und so über die Hardliner in ihren jeweiligen Heimatländern ein Stück weit hinwegszusetzen. Selenskyj hatte schon bei seiner Ankunft auf die Bedeutung von Mediensymbolen gesetzt: Im Hof des Elysée-Palastes machte der ukrainische Präsident das Victory-Zeichen, als wäre schon die Abhaltung des Gipfels ein Erfolg. In Kiew hatte er erklärt, er würde sich sogar mit dem "kahlköpfigen Teufel" an einen Tisch setzen, um über Frieden im Osten seines Landes zu verhandeln. Der so mit dem Leibhaftigen verglichene Putin, ebenfalls Träger schütteren Haupthaars, lächelte dem 41-Jährigen freundlich zu, als er sich erstmals mit Selenskyj von Angesicht zu Angesichts unterhielt.

Dass Russlands Präsident als alter Fuchs den jungen Komödianten diplomatisch über den Tisch ziehen könnte, wie vor dem Gipfel in Kiew befürchtet, bewahrheitete sich nicht. Vielleicht auch, weil Putin bemerkt hatte, dass sein Gegenüber mit seiner Art und einem Gefangenenaustausch im September bis in die russische Öffentlichkeit gepunktet hat.

Wiederbelebung des Dialogs

Auf eine Einigung beim Treffen hatte eigentlich noch niemand zu hoffen gewagt. Bescheidenes Ziel war es, das seit 2016 eingeschlafene Normandie-Format wiederzubeleben. Dieses Quartett hatte zuvor das Abkommen von Minsk und zumindest einen – schlecht eingehaltenen – Waffenstillstand ermöglicht. Erst als im Anschluss an das Vierertreffen Selenskyj und Putin unter vier Augen zusammenkamen, wurde deutlich, dass es doch auch Punkte der Einigung geben werden könnte.

Putin war durchaus aus einer Position der – nicht nur militärischen – Stärke nach Paris gereist. Er hatte gar nicht um das Treffen gesucht, sondern sich mehrfach bitten lassen. Und er brachte zum Machtpoker des Normandie-Quartetts wie üblich ein paar Trumpfkarten mit, wie etwa das Ende 2019 auslaufende Gas-Transit-Abkommen durch die Ukraine.

Druck auf Putin

Aber der Kremlchef stand in Paris auch unter starkem Druck. Die Ermordung eines Georgiers in Berlin stimmte Merkel bei der Frage der Wirtschaftssanktionen, die Russlands loswerden will, bestimmt nicht gnädiger. Und selbst Macron, der von einer russisch-europäischen Partnerschaft träumt, hat mit Putin eine neue Rechnung offen: Am Sonntag enthüllte die Zeitung "Le Monde", dass der russische Militärgeheimdienst GRU bei den Hackerangriffen auf den französischen Präsidentschaftskandidaten von 2017 zumindest die Finger im Spiel hatte.

Der deutsche Außenminister Heiko Maas hatte am Sonntag Putin mit deutlichen Worten aufgefordert, die dargebotene Hand Selenskyjs anzunehmen. Der Ukrainer habe "erste Schritte" getan, um den Konflikt zu lösen. Ein erster Schritt scheint nun getan. (Stefan Brändle aus Paris, Reuters, 9.12.2019)