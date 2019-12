Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam wird in Peking die dortige Führung über die Lage in der chinesischen Sonderverwaltungszone zu informieren. Foto: APA/AP/Mark Schiefelbein

Hongkong – Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam schließt inmitten der anhaltenden Proteste eine Kabinettsumbildung nicht aus. Vorrang habe aber die Wiederherstellung von Recht und Ordnung, damit Hongkong wirtschaftlich und gesellschaftlich vorankommen könne, sagte Lam am Dienstag. Eine Kabinettsumbildung sei nicht die "unmittelbare Aufgabe".

Am Samstag werde sie zu einem regulären Besuch nach Peking reisen, um die dortige Führung über die Lage in der chinesischen Sonderverwaltungszone zu informieren. Die Zeitung "Apple Daily" hatte berichtet, wegen des wachsenden Drucks auf Lams Regierung erwäge die Führung in Peking, die Einsetzung neuer Minister in Hongkong bis Ende des Jahres.

Seit einem halben Jahr halten die teils gewaltsamen Proteste gegen Lam an, der zu große Nähe zur Regierung in Peking vorgeworfen wird. (APA, Reuters, 10.12.2019)