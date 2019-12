Der Grund dafür ist so banal, dass man ihn kaum zu benennen wagt: Im Dunkeln sinken Sichtbarkeit und Sehleistung. In der Dämmerung und im Dunkeln sieht der Mensch um bis zu 80 Prozent schlechter. Eine dunkel gekleidete Person ortet man daher erst, wenn sie nur noch 25 Meter entfernt ist. Das entspricht bei einem Fahrzeug, das mit 50 km/h unterwegs ist, in etwa dem Anhalteweg – also der Zeit zwischen dem Erkennen eines Hindernisses und dem Stillstand des Fahrzeugs.