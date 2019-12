Rasend schnell unterwegs, die Kugel im Casinos-Spiel Foto: AFP/Bozon

Wien – Kaum ein Tag in den vergangenen Wochen und Monaten, an dem die Casinos Austria AG (Casag) und ihre Protagonisten nicht Thema gewesen wären. Das gilt auch für Dienstag, den 10. Dezember – den Tag, an dem eigentlich eine außerordentliche Hauptversammlung stattfinden sollte.



Eigentlich, denn es kommt anders. Und zwar sehr anders. Die von der tschechischen Sazka-Group einberufene Aktionärsversammlung wurde in der Früh kurzfristig abberaumt. Was stattdessen bekannt gegeben wurde: Novomatic steigt aus dem teilstaatlichen Glücksspielkonzern Casag wieder aus und verkauft ihre Anteile an die Tschechen. Damit haben die ihr Ziel erreicht: die Mehrheit an der Casag.

Staat beteiligt

Schon bisher hielt die Sazka Gruppe, die zum Unternehmensreich des tschechischen Oligarchen und Milliardärs Karel Komarek gehört, rund 38 Prozent, die rund 17 Prozent von der Novomatic dazugerechnet kommen sie nun auf rund 55 Prozent. Rund 33 Prozent hält der Staat über seine Beteiligungsgesellschaft Öbag.

Novomatic beendet ihr Engagement bei der Casinos Austria. Foto: APA/Hans Punz

Mit der überraschenden Wende – eigentlich hätte in der Aktionärsversammlung auf Antrag der Tschechen das Thema Finanzvorstand Peter Sidlo und auf Antrag der Novomatic ein neuer Modus der Entsendung in den Aufsichtsrat auf dem Programm stehen sollen – sind die Tschechen mehr oder weniger an ihrem Ziel und Novomatic einen Quell ständigen Ärgernisses wieder los.

Nun erfolgt der Ausstieg, weil "die bisherige Eigentümerstruktur zu keiner zufriedenstellenden Entwicklung der Casinos Austria geführt hat", wie Novomatic-Chef Harald Neumann erklärte. Der Konzern mit Sitz im niederösterreichischen Gumpoldskirchen bleibt mit elf Prozent an der Casinos-Tochter Lotterien beteiligt.

2016 eingestiegen

Der international tätige Gumpoldskirchner Glücksspielkonzern von Johann Graf war 2016 angetreten, sich mit mehr als 40 Prozent am Rivalen Casag zu beteiligen. Österreichische Wettbewerbshüter und Kartellrichter hatten den Plan allerdings zunichte gemacht: Novomatic musste sich mit unter 25 Prozent begnügen und hielt fortan 17 Prozent.

Novomatic-Chef Harald Neumann hatte zuletzt keine Freude mit dem Casinos-Engagement. Foto: APA/Herbert Neubauer

Mit der Sazka, die nie ein Hehl daraus gemacht hatten, an die Mehrheit zu kommen gab es fortan innigen Streit. Der brach so richtig aus, als die Tschechen versuchten, die Casag-Kontrolle via Aufsichtsrat zu bekommen. Ihr Ansinnen, alle zwölf Kapitalvertreter stellen zu wollen und den Staat aus dem Aufsichtsrat zu verbannen, ging aber schief: Novomatic, mit der die Tschechen einen Stimmrechtsbindungsvertrag abgeschlossen haben, stimmte (trotzdem) dagegen. Drittelaktionär (und Glücksspielaufseher) Staat aus dem Kontrollgremium rauszuhalten, widerspreche dem Interesse der Gesellschaft, argumentierte Novomatic. Die Sache wird seitdem bei einem Zürcher Schiedsgericht verhandelt.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Zu alledem kam dann auch noch der Streit um die von den Tschechen nicht gewollte Bestellung Peter Sidlos zum Finanzvorstand, der längst auch die Staatsanwaltschaft beschäftigt. Es geht um den Vorwurf, Novomatic habe Sidlo unterstützt und dafür einen Deal mit der FPÖ-Proponenten gemacht, die dafür Entgegenkommen bei Lizenzen versprochen haben. Was alle Beschuldigten bestreiten. In den Sog der Ermittlungen gerieten so, neben Exvizekanzler Heinz-Christian Strache oder Johann Gudenus, auch Novomatic-Eigner Johann Graf und Novomatic-Chef Harald Neumann, der auch im Aufsichtsratspräsidium sitzt bzw. aus jeztiger Sicht gesessen sein wird.

In Gumpoldskirchen blickt man auf kein allzu ruhmreiches Casinos-Kapitel zurück. Foto: APA/Herbert Pfarrhofer

Die steigende Unlust der Gumpoldskirchner an ihrer Casag-Beteiligung brachte vielleicht Graf am besten auf den Punkt, als er – bei der Durchsuchung seiner Wohnung am Betriebsgelände zu den Ermittlern meinte, er mache nur fünf Prozent seines Umsatzes in Österreich, zahle 100 Prozent seiner Steuern und habe dafür 80 Prozent Scheiße hier. Allerdings sei er trotz dieser Sprache kooperativ gewesen, hielten die Ermittler wie berichtet fest.

Spekulationen über Absprachen



Überraschungen könnte es auch weiterhin noch geben. Immer wieder war zu hören, dass es im Hintergrund Absprachen geben könnte zwischen Sazka und Novomatic, und die Tschechen etwa die Video Lottery Terminals (VLT; das sind zentralgesteuerte Spielautomaten) an die Novomatic abtreten könnten. Womit die Niederösterreicher ans Automatengeschäft in Wien kämen, das ihnen seit dem Verbot des kleinen Glücksspiels in der Bundeshauptstadt 2015 verwehrt ist. (Renate Graber, 10.12.2019)